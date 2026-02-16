Unidad Enfermera reclama una tramitación "ágil y constructiva" de la ley de Estatuto Marco

Archivo - Imagen de archivo personal sanitario durante una concentración para exigir la aprobación de un nuevo Estatuto Marco. - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS)

Unidad Enfermera, la alianza que agrupa a entidades de distintos ámbitos de la profesión, ha reclamado este lunes una tramitación "ágil y constructiva" de la futura ley de Estatuto Marco, a fin de que la normativa que debe establecer "mejoras" para el personal del Sistema Nacional de Salud (SNS) "no se vea retrasada por las dificultades inherentes al debate político y sanitario".

Así lo han expresado en un comunicado el Sindicato de Enfermería (SATSE), el Consejo General de Enfermería (CGE), la Conferencia Nacional de Decanas y Decanos de Enfermería (CNDE), las Sociedades Científicas Enfermeras, la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería (ANDE) y la Asociación Estatal de Estudiantes de Enfermería (AEEE), que integran Unidad Enfermera.

La alianza ha manifestado su reconocimiento al trabajo realizado en la negociación de la norma, desarrollado entre el Ministerio de Sanidad y distintas organizaciones sindicales en los últimos tres años, y que ha concluido con un acuerdo sobre el texto del anteproyecto de ley, que ahora deberá pasar por Consejo de Ministros para continuar con su tramitación.

Las entidades de enfermería han señalado que esta tramitación incluirá contribuciones y deseos de incorporar mejoras y reivindicaciones de todos los colectivos concernidos, pero han pedido celeridad en este sentido, así como "altura de miras", para evitar retrasos en la entrada en vigor de la ley.

Unidad Enfermera ha destacado su voluntad para proponer, a lo largo de la tramitación pendiente, nuevas mejoras que posibiliten un mayor desarrollo y avance laboral y profesional al conjunto de enfermeras. Asimismo, ha expresado su compromiso de velar por el desarrollo y cumplimiento de las medidas introducidas.