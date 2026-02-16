Unidad Enfermera pide una tramitación "ágil y constructiva" del Estatuto Marco

Archivo - Imagen de archivo de personal sanitario durante una concentración para exigir la aprobación de un nuevo Estatuto Marco, frente al Ministerio de Sanidad. - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones e instituciones que integran Unidad Enfermera han pedido que la tramitación del Anteproyecto de Ley del Estatuto Marco se lleve a cabo de manera "ágil y constructiva, y con altura de miras", teniendo en cuenta las reivindicaciones de todos los colectivos.

"Para que una norma que debe mejorar las condiciones de trabajo de todo el personal estatutario no se vea retrasada por las dificultades inherentes al debate político y sanitario", ha añadido Unidad Enfermera en un comunicado.

La entidad también ha manifestado su voluntad, a lo largo de la tramitación pendiente, de proponer nuevas mejoras al anteproyecto de ley que posibiliten un "mayor desarrollo y avance laboral y profesional" al conjunto de enfermeras de España.

"Queremos dejar constancia de que Unidad Enfermera asume el compromiso, dentro del ámbito que corresponde a cada una de las organizaciones e instituciones en ella representadas, de velar por el desarrollo y cumplimiento de las mejoras introducidas en la reforma del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud en base a su permanente compromiso de defender los derechos e intereses de enfermeras y enfermeros del Sistema Nacional de Salud", señala la Unidad.

En este contexto, las organizaciones han reconocido el trabajo realizado en la negociación de esta norma, desarrollada en el Ministerio de Sanidad durante los últimos tres años, que ha culminado en un acuerdo para iniciar su tramitación.

Las organizaciones e instituciones que forman parte de Unidad Enfermera son: el Sindicato de Enfermería (SATSE); el Consejo General de Enfermería (CGE); Conferencia Nacional de Decanas y Decanos de Enfermería (CNDE), Sociedades Científicas Enfermeras, Asociación Nacional de Directivos de Enfermería (ANDE), y Asociación Estatal de Estudiantes de Enfermería (AEEE).