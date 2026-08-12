UNICEF reclama 13 millones de euros para reforzar la lucha contra el cólera en África Occidental y Central

Una mujer y sus cuatro hijos reciben la vacuna oral contra el cólera durante la campaña de vacunación en la zona de Gomboru. - ISMAIL ABBA UMAR/UNICEF

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

UNICEF ha reclamado con urgencia 13 millones de euros adicionales para ampliar durante los próximos seis meses las intervenciones que permiten salvar vidas frente al cólera en África Occidental y Central.

El organismo alerta de que los brotes de cólera afectan ya a seis países África Occidental y Central y ponen a millones de niños en un riesgo cada vez mayor. Así, afirma que las lluvias estacionales, las inundaciones, los desplazamientos de población y la transmisión transfronteriza están acelerando la propagación de esta enfermedad prevenible, que amenaza la vida de la infancia y de sus comunidades.

Según informa, los brotes activos avanzan rápidamente en República Democrática del Congo (RDC), República del Congo, Nigeria, Chad, Camerún y República Centroafricana, donde los niños representan un elevado porcentaje de las personas afectadas. En República Centroafricana, los menores de 10 años suponen el 44 por ciento de los casos notificados, mientras que en Chad casi dos tercios de las infecciones se registran entre menores de 15 años. En Camerún, la mediana de edad de los pacientes es de apenas 10 años.

Por su parte, Nigeria registra actualmente el mayor brote de cólera notificado en la región. Desde el 1 de enero de 2026 se han contabilizado más de 50.000 casos y 338 muertes en todo el país, con un importante brote en el estado de Borno, según los datos disponibles a finales de julio. República Democrática del Congo ha notificado más de 30.400 casos y cerca de 700 muertes, la cifra más alta entre los países afectados.

El organismo subraya que la propagación se concentra en dos grandes corredores de transmisión: la cuenca del lago Chad, donde la misma cepa de 'Vibrio cholerae O1 Ogawa' afecta a Chad, Camerún y Nigeria, y la cuenca del río Congo, que conecta los brotes de República Democrática del Congo, República del Congo y República Centroafricana. En ambos corredores, las inundaciones estacionales aumentan el riesgo de transmisión al contaminar las fuentes de agua, dañar las infraestructuras de saneamiento y limitar el acceso a las comunidades más vulnerables.

"Este brote ya no se limita a las fronteras. Se propaga a través de ríos compartidos, rutas comerciales y movimientos de población, y pone en riesgo a millones de niños y niñas. Cada nueva infección nos recuerda que a millones de niños se les sigue negando uno de sus derechos más básicos: el acceso a agua segura. Sabemos cómo detener el cólera. Lo que hace falta ahora es actuar con urgencia, invertir y mostrar solidaridad regional antes de que más niños pierdan la vida por una enfermedad totalmente prevenible", ha afirmado el director regional de UNICEF para África Occidental y Central, Gilles Fagninou.

MANTENER LA INVERSIÓN

Bajo el liderazgo de las autoridades nacionales y subnacionales, UNICEF y sus aliados apoyan iniciativas para ampliar el acceso a agua segura y saneamiento, reforzar la vigilancia de la enfermedad, proporcionar suministros sanitarios esenciales, respaldar campañas de vacunación oral contra el cólera y movilizar a las comunidades para prevenir la transmisión.

UNICEF también trabaja con los países, las entidades regionales y otros aliados, entre ellos la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África (Africa CDC), para reforzar la coordinación transfronteriza a lo largo de las principales rutas de transmisión.

El organismo destaca que la acción coordinada está ayudando a salvar vidas, pero considera que es fundamental mantener la inversión en agua segura, saneamiento, higiene y vacunación para detener los brotes recurrentes, proteger a la infancia de esta enfermedad prevenible y reforzar los sistemas a largo plazo.