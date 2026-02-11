Archivo - UNICEF y la OMS destacan la caída del 75% de casos de sarampión en Europa y Asia Central, pese al riesgo de brotes - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF han destacado el descenso del 75 por ciento de casos de sarampión experimentado en Europa y Asia Central en 2025, en comparación con el año anterior, aunque han advertido de que persiste el riesgo de brotes.

Estos organismos internacionales han sostenido que los referidos son resultados preliminares reportados por 53 países, los cuales muestran esta caída significativa. Así, el año pasado, las naciones del viejo continente y Asia Central notificaron 33.998 casos de esta enfermedad, por los 127.412 registrados en 2024.

La tendencia general a la baja es una consecuencia de las medidas de control de la epidemia y la disminución gradual del número de personas con probabilidades de infectarse de sarampión. No obstante, muchos casos podrían haberse evitado si la cobertura de vacunación sistemática hubiera sido mayor en las comunidades locales y si la respuesta a los brotes hubiera sido más rápida.

"Si bien los casos han disminuido, las condiciones que provocaron el resurgimiento de esta enfermedad mortal en los últimos años persisten y deben abordarse", ha indicado la directora Regional de UNICEF para Europa y Asia Central, Regina De Dominicis.

Este contexto está ligado al hecho de que, recientemente, el Comité Regional Europeo de Verificación para la Eliminación del Sarampión y la Rubeola (CRV), organismo de expertos independientes de la OMS, notificó que se ha reestablecido la transmisión endémica del sarampión en España, por lo que el país dejó de ser considerado libre del mismo, estatus que ostentaba desde 2016.

"Mientras no se vacune a todos los niños y no se aborde la reticencia a vacunarse, alimentada por la difusión de desinformación, los niños seguirán en riesgo de muerte o de sufrir complicaciones por sarampión u otras enfermedades prevenibles mediante vacunación", ha continuado De Dominicis.

De hecho, en 2025, el número de casos siguió siendo superior a las cifras de la mayoría de los años desde 2000, y algunos países notificaron más que en 2024. Además, en 2026, se siguen detectando casos de sarampión en la citada Región.

ALCANZAR UNA COBERTURA DE VACUNACIÓN DEL 95%

"En los últimos tres años, más de 200.000 personas han contraído sarampión en nuestra Región", ha declarado, por su parte, el director Regional de la OMS para Europa, el doctor Hans Henri P. Kluge, que ha añadido que, "a menos que todas las comunidades alcancen una cobertura de vacunación del 95 por ciento, cierren las brechas de inmunidad en todas las edades, refuercen la vigilancia de la enfermedad y garanticen una respuesta a tiempo a los brotes, este virus altamente contagioso seguirá propagándose".

A juicio de Kluge, la eliminación del sarampión "es esencial para la seguridad sanitaria nacional y regional". Sin embargo, la CRV ha destacado que el número de países con transmisión endémica continua o restablecida del sarampión aumentó a 19 en 2024, frente a los 12 del año precedente, lo que ha calificado como el retroceso más significativo en la eliminación del sarampión en la región en los últimos años.

Ante esta coyuntura, UNICEF y la OMS colaboran con los Gobiernos y cuentan con el apoyo de, entre otros, Gavi -que es la Alianza para las Vacunas- y la Unión Europea (UE), al objeto de prevenir y responder a los brotes de sarampión, enfermedad que representa uno de los virus más contagiosos, ya que por cada persona que lo padece, hasta 18 no vacunadas se infectarán.

Estas organizaciones, que han señalado que el sarampión es, aproximadamente, 12 veces más contagioso que la gripe y que, además de la hospitalización y la muerte, puede causar complicaciones de salud debilitantes a largo plazo, han subrayado que dos dosis de la vacuna proporcionan hasta un 97 por ciento de protección de por vida contra esta enfermedad.