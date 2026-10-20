La UNAD reclama que la salud pública y la protección de las personas centren la reforma de la ley del juego

Archivo - Imagen de recurso de una página web de juego 'online'. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Red de Atención a las Adicciones (UNAD) ha defendido ante la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) que el anteproyecto de ley que modificará la Ley 13/2011, de regulación del juego, sitúe la salud pública y la protección de las personas en el centro, con especial atención a la infancia, la adolescencia, la juventud y los colectivos más vulnerables.

Según la UNAD, la reunión que ha mantenido con la Dirección General de Ordenación del Juego da continuidad a su participación en la consulta pública previa abierta en mayo de 2026 para abordar la modificación de la normativa.

En este proceso, la Red subraya que ha trasladado sus aportaciones para reforzar la protección de la ciudadanía frente a los riesgos asociados al juego, especialmente en un entorno digital caracterizado por la disponibilidad permanente de las plataformas, la facilidad de acceso y el desarrollo de nuevas estrategias comerciales dirigidas a captar y fidelizar a las personas usuarias.

Una de las principales reivindicaciones de UNAD es reforzar el respaldo legal de las restricciones a la publicidad y las estrategias comerciales de las empresas de juego. Entre estas prácticas, la organización señala los bonos, los incentivos comerciales, las comunicaciones individualizadas y la participación de 'influencers'.

La Red considera que la reforma debe establecer límites claros a estas prácticas, especialmente en los entornos digitales, para reducir la exposición de la población a los estímulos comerciales relacionados con el juego. Asimismo, defiende que las medidas de protección no deben limitarse a la publicidad, sino abordar también otros riesgos del entorno digital, como el juego ilegal, el fraude o la suplantación de identidad.

UNAD también reclama que la perspectiva de género se incorpore de manera transversal a la reforma de la Ley del Juego. La experiencia de las entidades de la Red muestra diferencias en los patrones y las modalidades de juego, así como en las circunstancias en las que hombres y mujeres acceden a los recursos de atención.

En el caso de las mujeres, el estigma asociado al juego y a las adicciones puede retrasar la búsqueda de ayuda, lo que hace necesario establecer medidas de prevención y mecanismos de protección específicos que tengan en cuenta sus necesidades y eviten que la regulación ignore estas desigualdades.

Otra de las propuestas de UNAD es ampliar la representación de las entidades sociales especializadas en el Consejo Asesor de Juego Seguro. La Red defiende que la experiencia de las entidades que trabajan directamente con personas que tienen problemas relacionados con el juego y sus familias debe tener un mayor peso en el diseño y la evaluación de las futuras políticas públicas, contribuyendo a reforzar la prevención, la detección temprana y la protección de las personas en situación de mayor vulnerabilidad.

Estas reivindicaciones se suman a las propuestas que la entidad ha enviado a los diferentes partidos políticos de cara a los próximos comicios del 29 de noviembre. La organización reclama que la prevención y la atención a las adicciones formen parte de sus programas electorales, con medidas concretas que den respuesta a las necesidades detectadas por las entidades especializadas.