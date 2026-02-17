La UNAD reclama reforzar de "manera decidida" la regulación del juego de azar en España

Archivo - Imagen de recurso de una persona jugando a una máquina de juegos de azar. - FEJAR - Archivo

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Red de Atención a las Adicciones (UNAD) ha reclamado, con motivo del Día Internacional del Juego Responsable, que se refuerce "de manera decidida" la regulación del juego de azar y las casas de apuestas, tanto 'online' como presenciales, para proteger la salud pública y prevenir adicciones, especialmente entre jóvenes y colectivos vulnerables.

La organización advierte de que los habituales mensajes de 'juega con responsabilidad' resultan "insuficientes" para prevenir daños reales. A su juicio, es imprescindible que la información dirigida a las personas usuarias sea "clara, comprensible y basada en evidencias científicas", y que visibilice de forma explícita los riesgos asociados al juego, incluyendo el impacto en la salud física y mental y las consecuencias sociales derivadas del juego problemático.

La UNAD recuerda que los últimos datos oficiales de la Dirección General de Ordenación del Juego reflejan que en 2024 casi dos millones de personas jugaron de forma activa a juegos de azar 'on-line' en España, lo que supone un crecimiento interanual del 21,6 por ciento y la incorporación de más de 450.000 nuevas personas jugadoras.

Además, el gasto medio anual por persona jugadora activa se sitúa en 706 euros (58,8 euros al mes) y tres de cada cuatro personas jugadoras, es decir el 75 por ciento, pierden dinero, mientras que solo uno de cada cinco obtiene ganancias.

La UNAD suma su preocupación por el aumento del juego entre la población joven. Según cifras difundidas por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, el 13 por ciento del alumnado de secundaria jugó en 2025 a juegos de azar 'on-line' y el 20,9 por ciento lo hizo de forma presencial, lo que supone un incremento de 2,3 y 2,2 puntos porcentuales respectivamente respecto a 2023. "El aumento es especialmente significativo entre los varones, lo que confirma la tendencia creciente de exposición temprana al juego y sus riesgos asociados", añade la organización.

Además, la UNAD atendió a 1.189 personas con adicciones sin sustancia, de las cuales el 30 por ciento son mujeres y el 70 por ciento hombres, con edades predominantes entre los 26 y 33 años, y con un porcentaje relevante de menores de edad (20% en el caso de las mujeres y 18% en el de los hombres).

ELIMINACIÓN DE LA PUBLICIDAD

UNAD ha subrayado que estas cifras coinciden con un contexto de elevada exposición publicitaria y de promociones como los bonos de bienvenida. Desde la organización han insistido en que la promoción del juego resulta incompatible con una prevención real de las conductas adictivas y que la forma, el contenido y la visibilidad de los mensajes preventivos son determinantes para aumentar la percepción de riesgo.

Coincidiendo con esta jornada del Juego Responsable, la UNAD reitera la necesidad de eliminar de "forma absoluta" toda publicidad relacionada con el juego, equiparando esta medida a los marcos regulatorios existentes para el tabaco y el alcohol.

La red destaca igualmente la urgencia de aprobar el real decreto que modifique los límites de depósitos en plataformas de juego 'on-line' y de avanzar hacia una armonización legislativa del juego presencial que refuerce la protección de menores y personas vulnerables en todo el territorio.

En este sentido, y dado que la regulación del juego presencial depende en gran medida de las comunidades autónomas, UNAD considera imprescindible que esa armonización incluya la regulación del número y la ubicación de las casas de apuestas, estableciendo zonas de exclusión que impidan su instalación en las proximidades de centros escolares, parques infantiles y centros deportivos.

Por último, concluye que solo una regulación "integral, coherente y centrada en la protección de la salud pública permitirá frenar los efectos negativos que "ya se evidencian en amplios segmentos de la población y evitar la normalización de una actividad con un elevado potencial adictivo".