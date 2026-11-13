UNAD reclama a los partidos que se comprometan a aprobar la ley de prevención del consumo de alcohol en menores

Archivo - Imagen de recurso de una persona que rechaza beber alcohol. - ANDRII ZORII/ISTOCK - Archivo

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Red de Atención a las Adicciones (UNAD) ha reclamado a las formaciones políticas, ante las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, que se comprometan a aprobar la ley de prevención del consumo de alcohol en menores y garantizar su aplicación con recursos suficientes.

En el marco del Día Mundial sin Alcohol, que se conmemora cada 15 de noviembre, la organización ha resaltado que esta ley es un "paso fundamental" en el compromiso con la salud pública y la protección de niños, niñas y adolescentes.

UNAD plantea que la ley cuente con los recursos necesarios para garantizar su aplicación y contemple actuaciones en los centros educativos, las familias y los entornos comunitarios. También considera fundamental que se preste una atención específica a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad y que las entidades sociales especializadas en adicciones participen en el desarrollo de las medidas, aportando su experiencia y conocimiento de la realidad.

La Red subraya que es importante limitar la exposición a la publicidad 'online' y la promoción de bebidas alcohólicas. Así, explica que estos espacios forman parte de la vida cotidiana de adolescentes y jóvenes y pueden convertirse en vías de acceso a contenidos comerciales que presentan al alcohol asociado a la diversión, el éxito, el atractivo o las relaciones sociales, explican desde la red.

Aunque la protección de la infancia y la adolescencia constituye una prioridad, UNAD recuerda que el consumo de alcohol también requiere atención en la población adulta. Según destaca, su elevada aceptación social puede dificultar que las personas identifiquen cuándo el consumo se está convirtiendo en un problema y retrasar la búsqueda de ayuda. De hecho, apunta que el alcohol es la sustancia que motiva un mayor número de demandas de tratamiento en las entidades de la red UNAD, tanto entre las mujeres como entre los hombres.

Por ello, la Red considera necesario facilitar la detección temprana de los consumos problemáticos y garantizar el acceso a recursos especializados, desde una perspectiva de salud pública, derechos y atención integral, evitando los estigmas que todavía rodean a las personas con adicciones.

EL 24,7% DEL ALUMNADO HA CONSUMIDO EN ATRACÓN DURANTE EL ÚLTIMO MES

En este contexto, la entidad ha alertado sobre la normalización del consumo de alcohol entre adolescentes y ha reclamado reforzar las medidas de prevención y protección, así como impulsar políticas públicas que frenen su consumo desde edades tempranas.

UNAD ha recordado los datos de la última Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES), elaborada por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. La encuesta refleja que el 73,9 por ciento del alumnado de entre 14 y 18 años ha consumido alcohol alguna vez en su vida y el 51,8 por ciento lo ha hecho en los últimos 30 días. Además, la edad media de inicio al consumo de esta sustancia se sitúa en los 13,9 años.

A estas cifras se suma que el 24,7 por ciento del alumnado reconoce haber realizado consumo en atracón durante el último mes, es decir, haber tomado cinco o más bebidas alcohólicas en una misma ocasión. Estos datos ponen de manifiesto que el contacto con el alcohol se produce a edades tempranas y que, en una parte de la población adolescente, se dan también patrones de consumo intensivo.