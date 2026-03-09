UNAD llevará a la ONU el debate sobre violencia de género y adicciones

Archivo - Imagen de recurso de una mujer con adicción al alcohol. - PROSTOCK-STUDIO/ISTOCK - Archivo

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Red de Atención a las Adicciones (UNAD) ha anunciado que llevará a Naciones Unidas el debate sobre la relación entre violencia de género y adicciones, un fenómeno que asegura que está "ampliamente documentado" y que, a su juicio, exige respuestas integrales desde las políticas públicas y la intervención social.

Así, la organización participará en la 69ª sesión de la Comisión de Estupefacientes (CND) de Naciones Unidas, que se celebra en Viena, donde organizará el encuentro 'Violencia de género y adicciones: retos y estrategias en España'. El evento tendrá lugar el martes, 10 de marzo, y reunirá a responsables institucionales y especialistas para analizar cómo se está trabajando esta realidad en España.

Durante la sesión se abordarán cuestiones como la Estrategia Nacional de Adicciones, el papel del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y la necesidad de incorporar a las mujeres con adicciones en las políticas públicas de protección y atención integral.

El encuentro contará con la participación de Xisca Sureda Llull, delegada del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas; Zulema Altamirano Argudo, subdirectora general de Coordinación Interinstitucional contra la Violencia sobre la Mujer del Ministerio de Igualdad; Gisela Hansen Rodríguez, coordinadora de Relaciones Internacionales de Dianova International, y Vera Suñe Arilla, técnica de Conocimiento de UNAD.

Asimismo, durante el evento se presentará el proyecto 'GPS', un programa pionero impulsado por UNAD que aborda la violencia de género y las adicciones desde el trabajo en red y la coordinación entre recursos especializados.

Según distintos estudios, el 80 por ciento de las mujeres en tratamiento por abuso de sustancias y el 70 por ciento de las mujeres con adicciones sin sustancia han sufrido violencia en algún momento de sus vidas.

Esta realidad, según UNAD, pone de manifiesto la necesidad de estrategias que aborden de forma conjunta ambas problemáticas, incorporando la perspectiva de género en las políticas sobre drogas y garantizando recursos especializados para las mujeres con adicciones.

UNAD subraya que su presencia en este espacio internacional es posible gracias al Estatus Consultivo que la organización mantiene ante el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas (ECOSOC), que permite a la sociedad civil participar activamente en los debates internacionales sobre políticas de drogas y trasladar propuestas en favor de las personas con adicciones, sus familias y sus comunidades.

El encuentro está financiado por el Ministerio de Derechos Sociales Consumo y Agenda 2030 y cuenta con la colaboración del Gobierno de España y de la organización Dianova.