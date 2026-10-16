UMYF y APEMYF anuncian movilizaciones previas al 29N para exigir un estatuto médico

Archivo - Varias personas durante una manifestación por un estatuto propio para médicos y facultativos, a 9 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Ananda Manjón - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unión Médica y Facultativa (UMYF) y la Agrupación por un Estatuto Médico y Facultativo (APEMYF) han anunciado este viernes que llevarán a cabo acciones de movilización y sensibilización antes de las elecciones generales para exigir un estatuto médico y facultativo.

Tras aplazar la huelga indefinida estatal ante la falta de un interlocutor, las dos alianzas sindicales buscan situar las reivindicaciones del colectivo médico y facultativo en la agenda política y reclamar compromisos concretos a las distintas formaciones.

Así, han detallado que solicitarán reuniones a los portavoces de Sanidad de los grupos parlamentarios con representación en el Congreso para trasladarles directamente sus demandas y pedirles que incluyan en sus programas electorales la creación de un estatuto médico y facultativo.

Además, UMYF y APEMYF han convocado tres actos de movilización en las próximas semanas. El primero de ellos, la 'Noche de batas blancas', tendrá lugar el sábado 24 de octubre, a las 20.00 horas, y consistirá en una concentración simbólica en la plaza del Museo Reina Sofía de Madrid.

Tras ello, el viernes 13 de noviembre se sucederán dos acciones. Una de ellas será a las 00.01 horas, cuando realizarán una pegada simbólica de carteles, bajo el lema 'Sanidad con médic@s y facultativ@s'. El mismo día, a las 11.00 horas, habrá un 'speak corner', para recoger y difundir testimonios de médicos y facultativos sobre la situación del colectivo y sus reivindicaciones.

Ambas agrupaciones han informado de que acudirán a la manifestación convocada el sábado 21 de noviembre, a las 12.00 horas, por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA) y el Sindicato Médico de Euskadi (SME), que recorrerá desde el Ministerio de Sanidad hasta el Congreso de los Diputados.

Asimismo, se sumarán a la posterior Guardia por la Sanidad Pública, impulsada por Sanidad Pública Segur@.