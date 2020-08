La UICC aplaude "con entusiasmo" la nueva estrategia contra el cáncer de cuello uterino de la OMS

MADRID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Unión Internacional para el Control del Cáncer (UICC, por sus siglas en inglés) ha aplaudido "con entusiasmo" la adopción de la Estrategia Mundial de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para eliminar el cáncer de cuello uterino como problema de salud pública. "Este es un hito sin precedentes para la salud pública y la UICC trabajará sin descanso con sus miembros y socios para apoyar a su óptima aplicación", han comentado en un comunicado.

Adoptada por procedimiento silencioso tras la reciente Asamblea Mundial de la Salud, la Estrategia Mundial de la OMS para la eliminación del cáncer cervicouterino como problema de salud pública constituye "una medida sin precedentes para movilizar a la comunidad sanitaria internacional y garantizar que las futuras generaciones de mujeres no mueran de un cáncer evitable", resalta la UICC.

Cada dos minutos se pierde la vida de una mujer a causa del cáncer de cuello uterino. Es la principal causa de muerte por cáncer en las mujeres de 42 países y sigue siendo la cuarta causa más común de cáncer entre las mujeres de todo el mundo.

Sin embargo, como la mayoría de los casos están causados por el virus del papiloma humano (VPH), el cáncer de cuello uterino puede prevenirse con éxito mediante la vacunación contra el VPH de las niñas y también de los niños (generalmente de 11 a 12 años de edad). La detección del cuello uterino permite además el diagnóstico y el tratamiento tempranos de las lesiones precancerosas. Estas medidas constituyen la base del enfoque de la Estrategia Mundial para la Eliminación, junto con la pronta remisión a tratamiento y cuidados paliativos en los casos de cáncer cervicouterino invasivo.

"Tantas mujeres no deberían estar muriendo por esta enfermedad. Tenemos las herramientas para eliminar el cáncer cervical en unas pocas generaciones. Afortunadamente, la Estrategia Mundial de la OMS debería ayudar a aprovechar el alto grado de compromiso político y social necesario para garantizar el acceso efectivo de todas las mujeres a las vacunas y las pruebas de detección, y para superar la discriminación de género y el estigma que constituyen fuertes obstáculos para su aplicación", ha comentado la presidenta de la UICC, la princesa de Jordania Dina Mired.

La Estrategia Mundial tiene por objeto que todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas reduzcan la incidencia anual del cáncer cervicouterino a 4 casos por cada 100.000 habitantes. La estrategia también establece metas a las que se aspira, así como objetivos a corto plazo '90:70:90' para 2030: cobertura del 90 por ciento de la vacunación contra el VPH de las niñas (antes de los 15 años de edad), cobertura del 70 por ciento de la detección con una prueba de VPH de alto rendimiento (entre los 35 y los 45 años de edad) y del 90 por ciento del tratamiento de las lesiones precancerosas y el manejo del 90 por ciento de los casos de cáncer invasivo.

Para alcanzar estos objetivos será necesario, en particular, salvar la brecha de desigualdad entre los países de ingresos altos y los de ingresos bajos, que son los más afectados por la carga de esta enfermedad. Los países de ingresos bajos y medios son responsables de alrededor del 90 por ciento de las muertes por cáncer cervicouterino, y la estrategia mundial pone de relieve un compromiso internacional para garantizar que los servicios de vacunación, detección y tratamiento se establezcan y amplíen ampliamente.

"Es casi imposible exagerar la importancia de esta estrategia mundial. No se trata de una mera aspiración, sino de un objetivo verdaderamente realista. Por primera vez en la historia, el mundo podría ver la eliminación no sólo de un cáncer sino de una enfermedad no transmisible. La UICC ha trabajado durante más de dos años para apoyar los esfuerzos de la OMS en la concepción, redacción y presentación de la estrategia, y ahora está deseosa de seguir trabajando con sus miembros en su aplicación en sus países", ha señalado el director general de UICC, Cary Adams.