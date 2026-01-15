La UE pone en marcha tres nuevos laboratorios de referencia para enfermedades transmitidas por alimentos y agua

Archivo - Imagen de recurso de un laboratorio. - MOTORTION/ ISTOCK - Archivo

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) ha anunciado la entrada en funcionamiento oficial de tres nuevos laboratorios de referencia de la Unión Europea para enfermedades transmitidas por los alimentos y el agua.

La Comisión Europea ha designado un total de 10 laboratorios de referencia de la UE para la salud pública. Los seis primeros entraron en funcionamiento en enero de 2025; los tres siguientes, en enero de 2026, y el décimo lo hará en enero de 2027. Además, está previsto que en los próximos años se implementen más laboratorios de referencia de la UE.

Estos tres nuevos laboratorios prestarán apoyo a los laboratorios nacionales de salud pública de toda la Unión Europea (UE) y reforzarán la capacidad de la UE para detectar, supervisar y responder a las graves amenazas transfronterizas para la salud relacionadas con las enfermedades transmitidas por los alimentos y el agua.

Los nuevos laboratorios de referencia de la UE estarán activos durante siete años y cubrirán las áreas de bacterias transmitidas por los alimentos y el agua; helmintos y protozoos transmitidos por alimentos, agua y vectores, y virus transmitidos por alimentos y agua.

Este tipo de centros colaboran con las redes de enfermedades existentes en la UE para identificar necesidades y apoyar a los laboratorios nacionales de salud pública. Su función principal es garantizar que los datos de laboratorio y los resultados de las pruebas sean fiables, comparables y coherentes en todos los países de la UE.

Además, realizan pruebas especializadas o diagnósticos complejos que pueden no estar disponibles en todos los laboratorios, además de compartir conocimientos científicos y mejores prácticas en toda la UE. El objetivo es que este tipo de apoyo ayude a mejorar la detección temprana de brotes, la calidad de los datos de vigilancia y la preparación y respuesta general de la UE ante las amenazas a la salud que pueden propagarse a través de las fronteras.

Los laboratorios de referencia de la UE en materia de salud pública se crearon en virtud del Reglamento 2022/2371 sobre amenazas transfronterizas graves para la salud. Este Reglamento proporciona la base jurídica para la creación de una red de laboratorios especializados que apoyen la vigilancia y la respuesta ante las enfermedades en toda la UE.