La OLAF ayudó a confiscar al menos tres millones de pastillas y otros medicamentos irregulares durante 2025

BRUSELAS 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Oficina Europea Antifraude (OLAF) ha informado este miércoles de que a lo largo de 2025 participó en operaciones internacionales contra medicamentos falsificados que llevaron a la incautación de más de 3,1 millones de pastillas, 104.000 paquetes de mercancías ilícitas, 23.014 ampollas y frascos, así como más de 1.000 kilogramos de medicamentos, sustancias dopantes y otros productos no autorizados.

Estas incautaciones, enmarcadas dentro del la Operación 'SHIELD VI', se han producido bajo la coordinación de la OLAF de las autoridades aduaneras de 14 Estados miembro de la UE, en una campaña contra el comercio ilegal de medicamentos, esteroides anabólicos, sustancias dopantes y complementos alimenticios no regulados.

En concreto, en la operación han participado autoridades aduaneras de Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, República Checa, Dinamarca, Eslovenia, Eslovaquia, España, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Portugal y Eslovenia, así como la Guardia di Finanza italiana y Europol, según ha explicado la oficina en un comunicado.

"La estrecha colaboración con los titulares de derechos garantizó la identificación e interceptación precisas de las mercancías falsificadas antes de que llegaran a los consumidores", ha destacado OLAF en su escrito, reivindicando que la coordinación entre los países miembro ha permitido dar "un paso significativo" en la protección de la salud pública y en la confianza de los consumidores en los medicamentos regulados.

El director general de OLAF, Petr Klement, ha avisado de que el comercio de medicamentos ilegales representa "una amenaza persistente y en constante evolución", no solo para la salud pública, sino también para "la integridad de la cadena de suministro legal".

"Mediante la unión de esfuerzos, la OLAF, Europol y las autoridades aduaneras nacionales han protegido a los consumidores europeos de productos sanitarios peligrosos", ha detallado Klement en declaraciones recogidas en el comunicado.

La OLAF tiene como misión detectar, investigar y frenar irregularidades que afecten a los fondos de la UE mediante investigaciones independientes sobre fraude y corrupción. Su objetivo es garantizar el buen uso del dinero de los contribuyentes y reforzar la confianza en las instituciones europeas. Puede actuar sobre todos los ámbitos de gasto comunitario, incluidos los fondos estructurales, la política agrícola y la ayuda exterior, así como sobre determinados ingresos, en particular los derechos de aduana.