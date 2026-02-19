El Tribunal de Cuentas Europeo advierte de que la eficacia del Plan de Lucha contra el Cáncer "corre riesgo"

Archivo - Cáncer. - KATARZYNABIALASIEWICZ/ISTOCK - Archivo

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Cuentas Europeo ha publicado este jueves un informe en el que advierte de que la eficacia del Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer (PELC) "corre el riesgo de verse comprometida", debido a "la falta de un marco de supervisión, una sostenibilidad incierta y unas perspectivas poco claras después de 2027".

Esta estrategia fue aprobada por la Comisión Europea en 2021 para abordar la prevención, detección temprana, atención y tratamiento, así como la calidad de vida de los pacientes y supervivientes de cáncer, la segunda causa de muerte en la Unión Europea, con un coste económico estimado en más de 100.000 millones de euros anuales. Para ello, se estableció un presupuesto inicial de 4.000 millones de euros del marco financiero plurianual 2021-2027.

"El cáncer es, indudablemente, una de las peores plagas de nuestra época, ya que, en la UE, una de cada dos personas será diagnosticada con esta enfermedad en algún momento de su vida", ha señalado el miembro del Tribunal de Cuentas Europeo responsable de la auditoría, Klaus Heiner Lehne.

El informe destaca que la puesta en marcha del PELC ha permitido impulsar numerosas acciones frente al cáncer en toda la Unión Europea. Gracias a la estrategia, cuatro países de la UE han desarrollado nuevos planes nacionales contra el cáncer y otros 10 han actualizado los que ya tenían.

"Esto demuestra que la coordinación y las herramientas a escala de la UE en el marco del PELC pueden ser un catalizador de la actuación nacional", destaca el documento.

Sin embargo, los auditores advierten acerca de solapamientos entre proyectos similares y duplicación de iniciativas que "están socavando" la eficacia del plan. Como ejemplo, el informe apunta que se han creado dos redes para jóvenes supervivientes, la Red de la UE de jóvenes superviviente de cáncer y 'Outodoor Against Cancer Connects Us', que la Comisión está trabajando para sustituirlas por una única red que combine ambas.

En la misma línea, el Tribunal de Cuenta señala que varios proyectos financiados por la UE, como las aplicaciones para la prevención y la sensibilización, persiguen objetivos y grupos destinatarios similares, lo que significa que el gasto y los esfuerzos se duplican y, como consecuencia, se utilizan los fondos de manera ineficiente.

Además, detalla que otros proyectos, a pesar de estar bien concebidos, han tenido dificultades para generar resultados sostenibles porque no han sido adoptados por los países de la UE.

DISPARIDADES ENTRE PAÍSES

El informe alerta de que persisten grandes diferencias entre países de la Unión Europea en la atención al cáncer, especialmente en lo que se refiere a la prevención y cribado de la enfermedad.

Como ejemplo, apunta que las tasas de vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH) en niñas menores de 15 años, entre el siete por ciento en Bulgaria y el 91 por ciento en Portugal, con una media que se sitúa en el 64 por ciento para toda la UE, cuando el objetivo es llegar al 90 por ciento para 2030. En Bulgaria, Estonia y Letonia, las tasas de vacunación han disminuido en la última década.

Además, también se encuentran diferencias significativas en la participación en el cribado del cáncer de mama. Aunque supera el 75 por ciento en Dinamarca, Finlandia, Suecia y Eslovenia, sigue siendo inferior al 40 por ciento en Rumanía, Chipre, Eslovaquia, Hungría, Bulgaria, Letonia y Polonia. Más de la mitad de los países de la UE, entre ellos Alemania, Francia e Italia, señalan una disminución de la participación en el cribado.

Por otra parte, el informe puntualiza que el PELC carece de metas cuantificables, una fecha de finalización definitiva e indicadores coherentes, lo que dificulta la medición de los avances y la evaluación del impacto del plan a largo plazo.

Sobre el futuro, los auditores señalan que el plan está rodeado de incertidumbre, teniendo en cuenta que el presupuesto global de UEproSalud se recortó más de un 35 por ciento en 2024, con una reducción de alrededor de 1.000 millones de euros. Después de 2027, la visión y la financiación de la UE siguen sin estar claras y, en última instancia, dependerán del próximo presupuesto a largo plazo de la UE para 2028-2034.

DEFINIR HITOS Y ASEGURAR FINANCIACIÓN

"El Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer es la estrategia clave de la UE en para hacer frente a esta enfermedad, pero sin una aplicación más coherente, unos hitos claros y una seguridad financiera futura, no alcanzará todo su potencial", ha aseverado Klaus Heiner Lehne.

De este modo, la auditoría subraya que si no se adoptan a nivel nacional las acciones contempladas en el plan, no se establecen planes de financiación a largo plazo y estructuras de continuidad, existe el riesgo de que muchas iniciativas del PELC no se traduzcan en mejoras duraderas con efectos tangibles.

A partir de la información recogida, el Tribunal recomienda a la Comisión que identifique solapamientos potenciales entre proyectos y promueva futuras sinergias: trabaje con los Estados miembros para determinar formas de garantizar la sostenibilidad de los proyectos; y priorice aquellas iniciativas que puedan maximizar el impacto y abordar mejor las desigualdades.

En paralelo, ha instado a la Comisión a establecer un marco de supervisión con indicadores que permitan evaluar los avances del Plan y utilizar este marco para hacer la evaluación de los resultados y contribución de las acciones delimitadas, así como para reducir desigualdades entre países y dentro de ellos.