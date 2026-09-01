Torres cifra en 15 las camas hospitalarias ocupadas por migrantes en Ceuta, de las 104 ocupadas actualmente

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo; la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Tor - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y responsable del mando único operativo de Ceuta, Ángel Víctor Torres, ha asegurado que actualmente hay 15 camas ocupadas por migrantes, de las 104 camas ocupadas en el conjunto de las hospitalizaciones en Ceuta, lo que supone una ocupación del 50 por ciento; asimismo, ha indicado que se están administrando todas las vacunaciones pertinentes hasta alcanzar las 45.000.

Por su parte, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha negado que el Hospital de Ceuta se encuentre en una situación de "colapso total" y ha asegurado que la tasa de ocupación hospitalaria se sitúa "en torno al 50% todos los días desde hace semanas", al tiempo que ha cifrado en 77 las consultas adicionales de Urgencias al día de media durante los 31 días analizados respecto al mismo periodo de 2025.

Sin embargo, "en los últimos 5 días el promedio ha sido de 54 consultas extra (siempre comparando con 2025)", señala en su cuenta 'X', donde recuerda que diariamente en la web de INGESA se publican los datos generados directamente a partir de los sistemas de información del hospital.

"Si los manipuláramos, cualquiera de las personas que tiene acceso a ellos podría decir 'ojo, que eso es falso', pero es que, además, tendríamos que habernos puesto a manipularlos súper pronto, porque llevamos publicando datos desde los días después de la entrada de los migrantes en Ceuta, momento en el que no se estaba para los artificios contables", explica.

Respecto a los ingresos procedentes de Urgencias, que es el "único lugar desde el que ingresan extranjeros en situación irregular llegados los días 30 y 31 de julio", afirma que desde el 30 de julio han ingresado en el Hospital de Ceuta -desde Urgencias- 355 personas (75 personas más que en el mismo periodo de 2025); concretamente, 91 (71 más que en 2025) personas sin residencia legal en España, y de los que tienen residencia legal (migrantes o no), han ingresado 264 personas (4 más que en 2025).

"Si dividimos por el número de días en los que esto ha ocurrido, sale a 2,5 ingresos más por día, muchos de ellos, además, se han producido en el cluster de urgencias que habitualmente permanece cerrado. Esta es una cantidad cuyo impacto global, en términos de ingresos, es baja", advierte.

Según informa, el incremento fundamental de la presión asistencial radica en las visitas de urgencias, ya sea las de los dispositivos específicos de Atención Primaria (CS Tarajal y CS Otero) como de las atenciones por SUAP y 061, así como las visitas a Urgencias del Hospital Universitario de Ceuta.

Padilla destaca que los pacientes migrantes llegados el 30-31 de julio son mucho más jóvenes que la media de la población ceutí "y apenas traen comorbilidades", lo que supone que "la casuística que se atiende sí haya cambiado, con un incremento de las consultas vinculadas con heridas y necesidades de atención específicamente (o fundamentalmente) de enfermería".

Para este incremento de pacientes en Urgencias, explica que en cada turno de Urgencias hay dos profesionales más de medicina, enfermería y TCAEs. Además, recuerda que se ha alargado la duración de los contratos ofrecidos para reforzar plantilla, "y se han hecho gestiones para poder incorporar a 2-3 médicos más a Urgencias, además de trabajar en reforzar el dispositivo del Centro de Salud de Otero, que en los últimos días es quien nota mayor frecuentación".

Padilla asegura que se seguirá contratando "a toda la gente que sea necesaria" y ha señalado que con el real decreto-ley de medidas urgentes de carácter social y económico de apoyo a la ciudad de Ceuta, aprobado este martes, habrá fondos para poder hacerlo. Asimismo, destaca que actualmente hay un 22 por ciento más de médicos que en 2018 y apunta que habrá más incorporaciones "en los próximos días".