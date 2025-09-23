Torres apela a "la ciencia e investigación" al intervenir "como paciente" en el World Cancer Research Day de Salamanca

SALAMANCA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha intervenido este martes en Salamanca durante el World Cancer Research Day, donde ha apelado a "la ciencia e investigación" desde su experiencia personal, ya que hace pocos meses fue diagnosticado de cáncer en un chequeo rutinario.

Durante su intervención, el ministro ha defendido el papel de los pacientes como "actores clave" en la toma de decisiones de la investigación oncológica y ha recalcado que los pacientes "no son casos, sino fuentes de conocimiento". "Cuando los pacientes tomamos un papel activo, los tratamientos son más efectivos. Escuchar a los pacientes es comprender que cada uno de nosotros vive con una enfermedad", ha afirmado.

En este marco, el ministro ha aclarado que "ha aprendido a vivir" como paciente de cáncer y ha reconocido que su situación "parece que va bien" debido a los avances médicos. "A veces pienso qué sería de mí hace años, sin la inversión en conocimiento que tenemos ahora. Seguramente no estaría hablando en este momento", ha aseverado.

En este sentido, Torres ha animado a los profesionales a "continuar con estos esfuerzos sin desfallecer", y ha recordado que, según las estimaciones compartidas en el encuentro, uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres desarrollará cáncer a lo largo de su vida y que, en 2030, se prevé un nuevo diagnóstico cada dos segundos en el mundo.