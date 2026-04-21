TJUE avisa de que los consumidores deben tener acceso libre a las normas que miden sustancias nocivas de cigarrillos

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BRUSELAS 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado este martes que los ciudadanos deben poder consultar de forma gratuita las normas que se utilizan para medir las sustancias nocivas de los cigarrillos y comprobar si cumplen los límites fijados por la legislación europea.

En una sentencia relativa a la comercialización de cigarrillos con filtro en Países Bajos, el tribunal responde a un litigio impulsado por una fundación contra el tabaquismo juvenil que cuestionaba si estos productos respetan los niveles máximos de emisión fijados por la normativa comunitaria.

Dichos límites, que afectan a elementos como el alquitrán, la nicotina o el monóxido de carbono, están establecidos en una directiva de la Unión Europea que remite a métodos de medición definidos por normas técnicas internacionales, cuyo contenido no ha sido publicado en el Diario Oficial de la UE y que, en la práctica, no siempre son de acceso libre.

En este contexto, el tribunal señala que los ciudadanos deben poder acceder a esas normas en condiciones de acceso "general, efectivo, gratuito y no discriminatorio", para poder verificar si los productos cumplen con los requisitos exigidos.

Además, el TJUE apunta que corresponde a la propia Unión Europea asumir los costes necesarios para garantizar ese acceso cuando las normas estén protegidas por derechos de propiedad intelectual.

No obstante, también precisa que, en este caso concreto, la fundación sí tuvo acceso al contenido de esas normas, por lo que no puede utilizar métodos de medición distintos a los previstos en ellas para pedir la retirada de los cigarrillos del mercado.