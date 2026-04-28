La tercera semana de huelga de médicos sigue con un seguimiento "muy amplio" en Baleares

Médicos en huelga a las puertas del Hospital de Inca. - SIMEBAL

PALMA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La tercera semana de huelga de médicos en Baleares para oponerse al Estatuto Marco que propone el Ministerio de Sanidad, sigue este martes con un seguimiento "muy amplio", según han subrayado desde el Sindicato Médico de Baleares (Simebal).

Fuentes de la organización sindical ha destacado los seguimientos de entre el 70 y el 75 por ciento, con servicios mínimos elevados, en servicios considerados estratégicos como anestesia y radiología.

El seguimiento de la huelga en atención es más fluctuante y ronda el 40% en el conjunto de las Islas. Desde el sindicato ha destacado igualmente el amplio seguimiento entre los MIR.

Para este miércoles, además de las concentraciones que están teniendo lugar cada mañana en los centros de trabajo, hay prevista una protesta a las 18.00 horas en la plaza de la Reina de Palma, y a las 17.00 horas en el paseo Vara de Rey de Eivissa, coincidiendo con las convocatorias previstas a nivel nacional.