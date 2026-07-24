Tedros reivindica los principios de la Constitución de la OMS en su 80.º aniversario: "Son más importantes que nunca"

Imagen de la Conferencia Internacional de la Salud, celebrada en Nueva York en junio y julio de 1946, fue la sede Donde se finalizó y firmó la Constitución de la OMS. - OMS

MADRID 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha conmemorado el 80.º aniversario de la Constitución de la OMS y ha asegurado que "en un mundo convulso y dividido" sus principios cobran actualmente "más importancia que nunca".

"La Constitución sigue siendo nuestra guía. La OMS sigue siendo el lugar donde los países se reúnen para afrontar los desafíos sanitarios que ninguno de nosotros puede resolver por sí solo", ha destacado Tedros.

En este contexto, ha recordado que la Constitución se firmó en julio de 1946, cuando las naciones que emergían de la devastación de la Segunda Guerra Mundial optaron por la cooperación en lugar de la división. "Firmaron la Constitución de la OMS, fundada sobre una idea audaz y radical: que la salud es clave para la paz y la seguridad, y que la salud es un derecho humano", ha añadido.

Además, Tedros ha agradecido el papel de las personas que participaron en la Constitución de la OMS. Así, ha destacado que el doctor Thomas Parran, cirujano general de los Estados Unidos, convocó y presidió la Conferencia Internacional de Salud de 1946 en Nueva York, donde los delegados finalizaron y firmaron la Constitución.

En la Conferencia de San Francisco de 1945, donde se fundó la ONU, el diplomático chino Szeming Sze propuso por primera vez la creación de una organización mundial dedicada a la salud. Junto con el brasileño Geraldo de Paula Souza, convirtió esa visión en realidad. "Su colaboración plasmó un principio que aún define a la OMS: el progreso se logra cuando los países trabajan juntos", ha resaltado Tedros.

"Pero el hombre que ideó las concepciones más amplias del trabajo internacional en salud que se desarrollaron entre las dos Guerras Mundiales fue el polaco Ludwik Rajchman, director médico de la Organización de Salud de la Liga. Posteriormente, desempeñó un papel fundamental en la creación de UNICEF", ha apuntado el director general de la OMS.

Asimismo, ha destacado el papel del doctor Brock Chisholm, que hizo realidad la Constitución como primer director general de la OMS: "Transformó su visión fundacional en acción, liderando la Organización durante sus primeros años y contribuyendo a establecer la institución que conocemos hoy".

Igualmente, Tedros ha subrayado el importante papel que desempeñaron los líderes africanos en la elaboración de la Constitución de la OMS, entre ellos el doctor Joseph Nathaniel Togba y el doctor Aly Tewfik Shousha Pasha.

"La Constitución de la OMS nunca fue obra de una sola nación. Se elaboró mediante la colaboración internacional y fue firmada por representantes de todas las regiones del mundo. Culturas diferentes. Sistemas políticos diferentes. Historias diferentes. Unidos por una misma convicción: la salud es un derecho humano fundamental", ha finalizado Tedros.