Tedros y Lula piden a los países del G7 cerrar el acuerdo Acuerdo sobre Pandemias de la OMS

Archivo - Imagen de archivo de un paciente con COVID-19. - Glòria Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, han enviado una carta a los líderes del G7, el G20, los BRICS y el resto de países para pedir la finalización del anexo relativo al acceso a los patógenos y a la distribución de beneficios del Acuerdo sobre Pandemias de la OMS.

"Les escribimos juntos, desde Ginebra y desde Brasilia, con una convicción común: que el mundo debe terminar lo que empezó, y que ustedes pueden ayudar a lograrlo", señala la carta, publicada con motivo de la Cumbre del G7.

Así, recuerdan que, hace poco más de un año, se adoptó el Acuerdo de la OMS sobre Pandemias para fortalecer la colaboración entre países en la prevención, preparación y respuesta ante pandemias. "En un mundo dividido, este resultado no debía darse por sentado. Fue un acto de esperanza y de confianza mutua. Les escribimos ahora porque esa esperanza aún no se ha cumplido y porque está en sus manos contribuir a que se haga realidad", añaden en el comunicado.

Pese al acuerdo, los líderes subrayan que "falta una pieza clave". Afirman que los países deben ser capaces de identificar rápidamente los patógenos con potencial pandémico y compartir su información y material genético para que los científicos puedan desarrollar las herramientas. "Las pruebas, los tratamientos y las vacunas que deciden quién vive y quién no", agregan en la carta.

En este contexto, explican que para lograrlo es necesario cerrar el anexo sobre acceso a patógenos y distribución de beneficios. "Es la última pieza del rompecabezas, no solo para el Acuerdo sobre Pandemias, sino para todo lo que la OMS y los Estados miembros han construido a partir de las duras lecciones de la COVID-19. Hasta que no se complete, el Acuerdo no puede entrar en vigor. La promesa sigue sin cumplirse", sostienen.

Tanto Lula como Tedros confían en que se pueda alcanzar un acuerdo en la próxima reunión de los Estados miembros, que tendrá lugar del 6 al 17 de julio.

VOLUNTAD POLÍTICA, EQUIDAD Y URGENCIA

La primera petición que realizan es la "voluntad política al más alto nivel". Aseguran que las cuestiones pendientes no se resolverán únicamente con "esfuerzos técnicos", sino que será necesaria la señal clara que solo un jefe de gobierno puede dar: que la finalización de este anexo es una prioridad nacional y que sus negociadores puedan buscar el consenso con valentía en lugar de cautela.

Asimismo, reclaman "espíritu de equidad", ya que, a su juicio, quienes comparten patógenos peligrosos deben confiar en que las vacunas y los tratamientos derivados de ese intercambio también llegarán a su propia gente.

Por último, resaltan que el acuerdo conlleva un "sentido de urgencia". "La próxima pandemia no nos esperará. Los científicos estiman que existe una probabilidad cercana a uno entre cuatro de que se produzca otra pandemia en la próxima década, y las bases sobre las que se asientan nuestras antiguas suposiciones están cambiando", advierten.

"Hicimos una promesa a los millones de personas que perdimos y a las familias que aún sufren su ausencia. Seamos la generación que cumpla esa promesa. Finalizar este Acuerdo, mediante un compromiso mutuo, es nuestra promesa colectiva de proteger a la humanidad. Cumplámosla, juntos y a tiempo", finaliza el comunicado.