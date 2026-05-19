Tedros defiende la cooperación ante las amenazas en salud: "El multilateralismo no es fácil pero merece la pena"

Imagen del director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. - OMS

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha defendido la cooperación entre los Estados miembros para afrontar las amenazas comunes en salud con una respuesta conjunta.

"El multilateralismo no es fácil, pero merece la pena. La soberanía nacional y la cooperación internacional no son mutuamente excluyentes; se refuerzan mutuamente", ha señalado este martes durante la 79ª Asamblea Mundial de la Salud, que se celebra en Ginebra (Suiza).

Como ejemplo de cooperación, ha señalado el crucero 'MV Hondius' que desembarcó en Tenerife. "Me di cuenta de que el crucero se parece mucho a nuestro mundo. Los pasajeros procedían de muchos países distintos, pero se enfrentaban a una amenaza común. Nuestra misión era mantener a todos a salvo y lograr que todos pudieran regresar a casa, porque esa es nuestra labor como OMS. Lo mismo ocurre en nuestro mundo: todos estamos en el mismo barco", ha explicado.

"Juntos somos más fuertes y estamos más seguros, como un solo mundo. Por eso, nuestra visión debe seguir siendo nuestra fuerza motriz: alcanzar el más alto nivel de salud posible, no como un lujo para algunos, sino como un derecho para todos", ha añadido.

Tras ello, ha citado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha apelado a la necesidad de un "contagio de solidaridad". "Porque la solidaridad es nuestra mejor inmunidad", ha agregado.

"AÑO DIFÍCIL PARA LA OMS"

Durante un repaso a las acciones de la OMS, Tedros ha reconocido que el año pasado fue "difícil" para la entidad y para los países a los que sirve. "Quisiera expresar mi profundo respeto y gratitud a los colegas de la OMS que ya no están con nosotros, y a los que siguen aquí, por su dedicación al servicio de la Organización y de los Estados miembros", ha señalado.

"Esta semana, se examinarán muchos desafíos importantes en materia de salud mundial: la resistencia a los antimicrobianos, la malaria, las emergencias y otros, así como la propuesta de un proceso conjunto liderado por los Estados miembros para la reforma de la arquitectura sanitaria mundial", ha finalizado Tedros.