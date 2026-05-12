Tedros confirma que todos los pasajeros del 'MV Hondius' que desembarcaron antes de la evacuación están bajo seguimiento

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, durante una rueda de prensa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa, a 12 de mayo de 2026, en Madrid (España). El encuentro tiene el objet - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, da por localizados a los pasajeros que desembarcaron antes de la operación de evacuación del crucero 'MV Hondius' en el puerto tinerfeño de Granadilla y asegura que todos ellos se encuentran bajo seguimiento, incluso uno que estaba en una zona "muy remota", gracias a gestiones "bastante complejas" coordinadas con el Reino Unido.

Durante su comparecencia conjunta con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para hacer balance del operativo de desembarque de los pasajeros del crucero 'MV Hondius', ha defendido que de este operativo deben extraerse lecciones para mejorar de forma constante los sistemas de preparación y respuesta ante emergencias sanitarias, a la luz también de la experiencia acumulada durante la crisis del COVID-19 y de las iniciativas puestas en marcha desde entonces.

"Tenemos que aprender de esta operación, de lo que se ha hecho bien y de cuáles han sido las posibles debilidades que hayan surgido, porque tiene que haber un aprendizaje constante al final", ha señalado en la rueda de prensa, donde ha recordado que "las lecciones que aprendimos durante la crisis del COVID", están ayudando a mejorar los sistemas de alerta. "Seguro que podemos actualizar nuestros sistemas, recalibrarlos y preparar mejor al mundo para que podamos lidiar", ha añadido.

En cuanto a los protocolos, ha subrayado que la OMS dispone de orientaciones claras que los países deben utilizar como referencia, pero ha admitido que los Estados pueden ajustarlas en función de sus evaluaciones de riesgo y de sus circunstancias específicas, en virtud de su soberanía. "No podemos obligarles a que acepten nuestros protocolos", ha señalado, recordando que desde el organismo que dirige se proporcionan recomendaciones que esperan que sigan.