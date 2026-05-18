Tedros agradece a Pedro Sánchez la gestión de la crisis del hantavirus, en la Asamblea Mundial de la Salud

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, durante una rueda de prensa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa, a 12 de mayo de 2026, en Madrid (España). El encuentro tiene el objet - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha iniciado su discurso de apertura en la 79ª Asamblea Mundial de la Salud, que se está celebrando en Ginebra (Suiza), agradeciendo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la Ministra de Sanidad, Mónica García, su gestión y respuesta al brote de hantavirus detectado en el crucero 'MV Hondius'.

"Les agradezco su excelente liderazgo y colaboración en respuesta a la enfermedad del hantavirus", ha señalado en su discurso, agradeciendo además la intervención de Sánchez ante la asamblea prevista para este lunes.

El pasado martes se reunieron en Madrid para analizar la crisis sanitaria del hantavirus y realizar un balance del operativo de evacuación y desembarco de los pasajeros del crucero holandés en Canarias, el cual fue calificado por las autoridades como un éxito.

La 79ª Asamblea Mundial de la Salud, que se celebrará hasta el 23 de mayo, reúne a delegaciones de todos los Estados Miembros para fijar las políticas de salud pública mundial.