Técnicos superiores sanitarios reivindican su inclusión en el Grupo B

MADRID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Nacional de Técnicos Superiores Sanitarios (TECNOS) ha reivindicado este viernes su inclusión a corto plazo en el Grupo B de la Ley de la Función Pública de la Administración General del Estado (AGE), la principal petición de la organización y que le ha llevado a amenazar con movilizaciones sindicales en caso de no cumplirse.

TECNOS ha lamentado que el Gobierno solo tenga intención de reconocer en este grupo a las categorías profesionales de forestales, delineantes e informáticos, motivo por el que ya había recurrido al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional, que no admitieron a trámite sus demandas.

"Ante esta grave irregularidad de indefensión, nos lleva a solicitar amparo a los dos máximos tribunales de la UE: el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo y el Tribunal Justicia de la UE, vía Comisión de Peticiones. Entendemos que esta actuación nos puede garantizar el grupo B, después de años de negociaciones fallidas desde antes de 2021", ha manifestado el sindicato.

Por otro lado, ha reclamado un Grado para su especialidad, que en la actualidad forma parte del Grado en Imagen Médica y Radioterapia, y que pretende lograr un aumento de competencias y actos médicos delegados, así como el establecimiento de protocolos de supervisión facultativa.

Asimismo, ha criticado que algunos centros de estudios "están lejos de ser los adecuados" y que los planes presentan "graves deficiencias formativas" y de competencias, motivo por el que ha considerado "imposible" desempeñar sus competencias como colectivo profesional.