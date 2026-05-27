Los técnicos superiores sanitarios irán a huelga este viernes para exigir la reclasificación profesional

Archivo - Imagen de archivo de una concentración de técnicos superiores sanitarios. - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

Los técnicos superiores sanitarios han convocado para este viernes 29 de mayo una jornada de huelga estatal y una concentración a las 12.00 horas frente al Ministerio de Hacienda para exigir la aplicación efectiva del Grupo B previsto en el artículo 76 del TREBEP, reconocido por ley desde 2007 y que denuncian que continúa bloqueado por el Ministerio de Hacienda, pese al acuerdo firmado en 2022 con CCOO y UGT y a la doctrina del Tribunal Supremo.

Según informan las Comisiones por el Grado, este bloqueo afecta a más de 30.000 profesionales del Sistema Nacional de Salud -en áreas como diagnóstico por imagen, radioterapia, laboratorio clínico, anatomía patológica, higiene bucodental, documentación sanitaria, audiología, dietética, ortoprotésica y salud ambiental, entre otras-, quienes aseguran acumular 19 años de pérdida retributiva y un agravio profesional respecto al resto de categorías del SNS.

Las Comisiones por el Grado denuncian, además, que las consejerías de Salud, los Servicios de Salud y las consejerías de Trabajo de distintas comunidades autónomas están imponiendo servicios mínimos abusivos, que "en la práctica funcionan como servicios máximos, obligando a trabajar a la práctica totalidad de la plantilla y vulnerando el derecho fundamental de huelga de las trabajadoras y trabajadores". Por ello, las organizaciones convocantes anuncian que recurrirán por todas las vías legales esta vulneración y exigen su "inmediata corrección".

Así, subrayan que el conflicto se dirige exclusivamente contra el Ministerio de Hacienda y administraciones públicas, "responsables de la paralización efectiva del Grupo B". Por último, hacen un llamamiento a la participación masiva de los técnicos superiores sanitarios y a la ciudadanía en defensa de "una sanidad pública con profesionales reconocidos y derechos respetados".