Los técnicos superiores sanitarios irán a huelga el 29 de mayo para exigir a Hacienda la aplicación del grupo B

Archivo - Varias personas durante una manifestación de Técnicos Superiores Sanitarios (TSS), frente al Ministerio de Sanidad, a 3 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

Las Comisiones por el Grado han anunciado este miércoles la convocatoria de una nueva jornada de huelga, que tendrá lugar el viernes 29 de mayo, para exigir al Ministerio de Hacienda la "aplicación efectiva" del grupo B y, con ello, el "reconocimiento real, profesional y económico" para los TSS.

Las organizaciones que integran las Comisiones por el Grado han denunciado en un comunicado el "bloqueo sistemático" de Hacienda, al que consideran "único responsable" de la falta de aplicación del grupo B y que "continúa sin dar respuesta a las reiteradas solicitudes de reunión realizadas en los últimos meses".

Las Comisiones han aseverado que este ministerio es el "responsable principal" de la pérdida adquisitiva y agravio retributivo injustificado con respecto al resto de categorías profesionales que vienen sufriendo los técnicos superiores sanitarios desde hace 19 años.

Así, han insistido en la "inacción reiterada" de Hacienda, pese a existir doctrina por parte del Tribunal Supremo y un acuerdo firmado en 2022 con las centrales sindicales CCOO y UGT.

Junto a la huelga, se celebrará una concentración frente al Ministerio de Hacienda el mismo viernes a las 12.00 horas. Con estas acciones, las Comisiones buscan que los ministerios de Hacienda y Función Pública les reciban e informen sobre las medidas adoptadas para la implementación inminente del grupo funcionarial B, por la vía de urgencia.

Por otra parte, han destacado que los avances promovidos desde el Ministerio de Sanidad continúan su curso, tras incorporar las principales reivindicaciones al desarrollo del Estatuto Marco e impulsar grupos de trabajo para el desarrollo académico y profesional del colectivo, como el desarrollo de los grados universitarios de Imagen Médica y Radioterapia, así como de Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica.

Las organizaciones convocantes han subrayado que "no se aceptarán más dilaciones ni excusas administrativas" y, en caso de que el Ministerio de Hacienda responda de forma negativa o con silencio, definirán la ampliación del calendario de movilizaciones y la adopción de nuevos paros.

Por último, han llamado a la participación masiva en la huelga y en la concentración. "La defensa de los derechos laborales y profesionales se conquista con unidad, organización y movilización", han finalizado.