Los técnicos superiores sanitarios exigen a Hacienda su reclasificación profesional: "Son 19 años de pérdidas"

Imagen de técnicos superiores sanitarios protestando frente al Ministerio de Hacienda. - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

Los técnicos superiores sanitarios (TSS) se han concentrado este viernes frente al Ministerio de Hacienda, en el marco de una jornada de huelga estatal, para exigir la aplicación de la reclasificación profesional en el Grupo B, tal y como establece el artículo 76 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP).

Según las Comisiones por el Grado, convocantes de la huelga, cerca de 7.000 profesionales procedentes de distintos puntos de España se han sumado a la movilización para reclamar esta reclasificación profesional. Los sindicatos sostienen que está reconocida por ley desde 2007 y denuncian que permanece bloqueada por Hacienda pese al acuerdo firmado en 2022 con CCOO y UGT y a la doctrina del Tribunal Supremo.

En este contexto, el secretario de Organización del Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios (SIETeSS) y presidente de la Sociedad Española de Técnicos Superiores Sanitarios (SETSS), José Joaquín Durán, ha criticado que estos profesionales acumulan 19 años de pérdida retributiva y agravio profesional respecto al resto de categorías del Sistema Nacional de Salud.

"Estamos hablando de una media de 200 euros de pérdida al mes para los trabajadores. Si lo calculamos a 30 años, hemos dejado de cotizar unos 72.000 euros, que con el interés compuesto supone una cantidad muy significativa, tanto para nuestras futuras pensiones como para el salario actual, lo que genera una desproporción respecto al resto de grupos", ha señalado Durán en declaraciones a Europa Press.

Desde las Comisiones por el Grado, de las que forma parte SETSS, subrayan que el acuerdo ha sido pactado con el Ministerio de Sanidad, pero denuncian el "bloqueo" del Ministerio de Hacienda. Por ello, reclaman una reunión con el titular de Hacienda, Arcadi España. "Queremos que nos reciba y nos dé una solución de una vez", ha apuntado Durán.

Al grito de "sin nosotros no hay diagnóstico ni tratamiento", los técnicos superiores sanitarios han reclamado la aplicación efectiva del Grupo B, que afecta a más de 30.000 profesionales del Sistema Nacional de Salud. Entre ellos, figuran especialistas en diagnóstico por imagen, radioterapia, laboratorio clínico, anatomía patológica, higiene bucodental, documentación sanitaria, audiología, dietética, ortoprotésica y salud ambiental.

HUELGA INDEFINIDA EN OTOÑO SI HACIENDA NO CUMPLE

En caso de no lograr la reclasificación, los sindicatos amenazan con una posible huelga indefinida en otoño. "Creemos que es una estafa para nosotros y nuestras familias, especialmente cuando somos profesionales sin los cuales los hospitales no funcionan, y hoy se está pasando mal en los hospitales", ha señalado el presidente de SETSS.

En este punto, denuncian que las consejerías de Salud, los servicios de salud y las consejerías de Trabajo de distintas comunidades autónomas están imponiendo servicios mínimos que consideran abusivos, ya que "en la práctica funcionan como servicios máximos", al obligar a trabajar a la práctica totalidad de la plantilla y, a su juicio, vulnerar el derecho fundamental de huelga.

"Son servicios mínimos impuestos sin valorar ni respetar nuestro derecho a la huelga, incluso en algunos casos con actitudes de prepotencia y sin respetar a los trabajadores y trabajadoras, lo cual nos parece muy grave", ha finalizado Durán.