Los técnicos superiores sanitarios amenazan con huelga indefinida si no se aplica el reconocimiento efectivo del Grupo B

Manifestantes durante una concentración de Técnicos Superiores Sanitarios (TSS) frente al Ministerio de Hacienda. - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las Comisiones por el Grado Universitario de los Técnicos Superiores Sanitarios han exigido al Gobierno una reunión antes del 15 de junio para abordar la aplicación del artículo 76 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, y han advertido de que, de no producirse el encuentro, convocarán una huelga indefinida en octubre.

Los técnicos superiores sanitarios advierten de que la convocatoria de octubre irá acompañada de nuevas medidas de presión y movilización coordinadas en todo el territorio nacional, con un nivel de intensidad "superior" al desarrollado hasta la fecha, "mucho más contundente", en la línea de las realizadas en 2005.

El pasado 29 de mayo, las Comisiones por el Grado Universitario de los Técnicos Superiores Sanitarios llevaron a cabo una jornada de huelga para reclamar una reunión con el Ministerio de Hacienda y la aplicación efectiva del Grupo B, así como el abono de las retribuciones vinculadas a esta categoría profesional, que estiman en una pérdida de unos 200 euros mensuales.

Según informan las Comisiones, tras estas movilizaciones, el Ministerio de Hacienda ha remitido una contestación que consideran "claramente insuficiente", ya que su contenido se limita a comunicar que la solicitud ha sido trasladada al Ministerio de Sanidad y al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, sin aportar explicaciones, plazos ni una hoja de ruta que permita avanzar hacia la solución del problema.

"Esta respuesta no se corresponde con la magnitud de las movilizaciones desarrolladas ni con la importancia de las reivindicaciones planteadas por miles de profesionales en todo el territorio nacional", indican las Comisiones, que calculan que el seguimiento de la huelga del pasado viernes se situó entre el 80 y el 85 por ciento de la plantilla.

En este sentido, subrayan que, tras llamar a la puerta de la Administración, siguen esperando una "interlocución directa con quienes tienen capacidad real de decisión". Ante esta situación, las Comisiones por el Grado Universitario han solicitado formalmente una reunión urgente con los tres ministerios implicados.

"El colectivo profesional no va a aceptar más dilaciones ni respuestas evasivas. Exigimos que se aborde esta cuestión con la seriedad, la responsabilidad y la urgencia que merece", reivindican.