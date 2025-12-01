Técnicos sanitarios critican que el último borrador de Estatuto Marco ofrece una adaptación "nula" a la realidad laboral

Archivo - Manifestación de técnicos sanitarios. - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) y el Sindicato Nacional de Técnicos Superiores Sanitarios (TECNOS) han criticado que el último borrador de Estatuto Marco ofrece una adaptación "nula" a la realidad laboral de estos profesionales, al no incluir el reconocimiento de la clasificación profesional que los técnicos sanitarios llevan años reclamando.

En concreto, ambos sindicatos han trasladado que el último borrador no recoge expresamente las equivalencias del Marco Español de Cualificaciones para el Aprendizaje Permanente (MECU), que establece el nivel 4 para técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCE) y 5 para técnicos superiores sanitarios (TSS), en consonancia con la Ley 5/2015, del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), que regula los grupos C1 para TCE y B para TSS.

Representantes de ambos sindicatos se han reunido este lunes con el grupo parlamentario Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) para trasladarle las consecuencias que la aprobación del Estatuto Marco tal y como está redactado en la actualidad tendría para los técnicos sanitarios.

De este modo, los sindicatos están intentando recabar el apoyo de los grupos políticos para conformar "una mayoría de bloqueo parlamentario" en caso de que el Estatuto con su redactado actual fuera elevado al Consejo de Ministros para su tramitación en el Congreso de los Diputados.

"La adaptación a la realidad laboral del último documento es nula. Y así se desprende de la disposición final cuarta en la que se plantea la modificación del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el TREBEP, que modifica los apartados 3 y 4 del artículo 2 y elimina el punto que dice: 'cada vez que este Estatuto haga mención al personal funcionario de carrera se entenderá comprendido el personal estatutario de los Servicios de Salud', de tal forma que impide que la nueva clasificación se haga de acuerdo al artículo 76 del EBEP, que realiza la clasificación de los funcionarios de carrera", han explicado la vicesecretaria de SAE, Isabel Lozano, y el responsable de TECNOS, Joaquín Cano.

En este sentido, han reclamado que se siga negociando para buscar opciones que permitan el reconocimiento de todos los profesionales. Por ello, han solicitado la aplicación de los Presupuestos Generales del Estado para garantizar las retribuciones adecuadas de estos colectivos profesionales. Asimismo, han instado a que el próximo borrador de Estatuto Marco cuente con los informes preceptivos de los ministerios de Función Pública y de Hacienda, necesarios para recoger las futuras retribuciones de los técnicos.