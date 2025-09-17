Técnicos de enfermería reclaman plantillas cualificadas y suficientes para garantizar la seguridad del paciente

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) ha reclamado recursos, investigación y unas plantillas de profesionales cualificadas y suficientes para prevenir daños evitables y garantizar con ello la seguridad en la atención de los pacientes.

Con motivo del Día Mundial de la Seguridad del Paciente, la organización sindical ha destacado que los daños ocasionados a los pacientes en la atención sanitaria ocupan uno de los diez primeros puestos en la lista de causas de morbimortalidad mundial.

Aludiendo a los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el SAE ha apuntado que aproximadamente uno de cada 10 pacientes sufre algún efecto adverso durante su atención y, cada año, más de tres millones de usuarios fallecen como consecuencia de estos.

En este sentido, ha advertido que los errores más perjudiciales están relacionados con el diagnóstico, la prescripción y el uso de medicamentos. De todo ello se desprende la necesidad de invertir en recursos, investigación y profesionales cualificados, teniendo en cuenta que la mitad de los eventos adversos se pueden evitar y, con ello, ahorrar costes económicos a los países.

En este contexto, ha puesto en valor el trabajo de los profesionales técnicos sanitarios, y en concreto el de los técnicos en cuidados de enfermería (TCE), que ha descrito como un colectivo "bien cualificado para dotar de eficiencia, seguridad y humanidad la atención en el ámbito sanitario y sociosanitario".

"Sin embargo, existen propuestas legislativas que están poniendo en riesgo esta cualificación, tan necesaria para garantizar la seguridad de los pacientes y prevenir riesgos como la aparición de úlceras de decúbito, tromboembolismos venosos, caídas o infecciones", ha apuntado el secretario de acción social de SAE, Daniel Torres.