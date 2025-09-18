Los TCAE irán a huelga en noviembre para pedir la reclasificación profesional al subgrupo C1

Archivo - Imagen de recurso de un TCAE. - SHAPECHARGE/ISTOCK - Archivo

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Estatal TCAE Unidos por el C1, que agrupa a los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) de diferentes comunidades autónomas, ha anunciado este jueves una huelga en el mes de noviembre como medida de presión ante la "prolongada inacción" de la Administración para la reclasificación profesional al subgrupo C1.

"Seguimos encuadrados en el subgrupo C2, una clasificación profesional que no se corresponde con la titulación académica exigida para el ejercicio de nuestra profesión, ni con nuestras funciones dentro del Sistema Nacional de Salud (SNS)", han denunciado los TCAE.

En este sentido, los TCAE explican que actualmente están clasificados en el subgrupo C2, correspondiente al graduado Escolar o ESO. "Sin embargo, para poder ejercer como TCAE es imprescindible contar con una titulación de Técnico de Grado Medio en Formación Profesional (LOE/LOGSE), lo que nos sitúa directamente en el subgrupo C1, según lo establecido por el artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP)", explican.

Al hilo, aseguran que el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI, firmado el 19 de octubre de 2022 entre el Gobierno (Ministerio de Hacienda y Función Pública) y los sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT), desbloquea expresamente la Disposición Transitoria Tercera del EBEP, permitiendo adaptar los grupos profesionales a la titulación real exigida.

"A pesar de ello, la Administración o las CCAA, continúan sin aplicar dicha reclasificación, manteniéndonos en una categoría inferior a la que legalmente nos corresponde", señalan.

Los TCAE subrayan que durante décadas han mantenido un "compromiso inquebrantable" con la sanidad pública. No obstante, han han denunciado públicamente esta "injusticia" ante las autoridades competentes y ante los sindicatos firmantes del acuerdo. "Sin embargo, nuestras demandas siguen sin respuesta ni solución concreta", apuntan.

"La Administración no puede seguir vulnerando la ley ni postergando una decisión que afecta a la dignidad laboral de miles de profesionales", finalizan los técnicos.