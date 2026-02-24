Los TCAE se concentrarán frente a las consejerías de Sanidad el 26 de febrero para exigir su reclasificación al C1

Imagen de archivo de una manifestación de la Plataforma Estatal de TCAE Unidos por el C1. - PLATAFORMA ESTATAL DE TCAE UNIDOS POR EL C1

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Estatal de TCAE Unidos por el C1 ha anunciado una concentración el próximo 26 de febrero frente a las consejerías de Sanidad de todas las comunidades autónomas para denunciar la situación de precariedad laboral que, según afirman, arrastran desde hace años y que las administraciones continúan ignorando.

De este modo, tras la huelga celebrada el pasado 28 de noviembre, el colectivo de técnicos en cuidados auxiliares de enfermería vuelve a movilizarse ante la "falta de respuestas concretas, compromisos cumplidos y soluciones reales". "La paciencia de miles de profesionales sanitarios se ha agotado", añade la Plataforma en un comunicado.

En este contexto, la organización destaca que los TCAE son esenciales para el funcionamiento diario del sistema sanitario, ya que sostienen la atención directa al paciente, garantizan cuidados básicos, apoyan procedimientos clínicos y asumen una carga asistencial creciente. Sin embargo, la Plataforma denuncia que siguen encuadrados en una "clasificación profesional obsoleta", con funciones desactualizadas y retribuciones que no reflejan ni su responsabilidad ni su papel real dentro del sistema sanitario.

"No pedimos privilegios, exigimos justicia. Exigimos el reconocimiento profesional y administrativo que nos corresponde por ley y por responsabilidad asistencial", proclaman desde la Plataforma.

En concreto, la organización exige una reclasificación inmediata al C1, basada en su formación oficial y conforme al artículo 76 de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), así como una equiparación salarial subgrupo C1. La Plataforma pide a las CCAA que no haya mesas "eternas" de negociación y que se llevan a cabo sus peticiones "sin parches autonómicos".

Asimismo, la organización advierte de que la movilización del 26 de febrero no es un hecho aislado, sino parte de un proceso de lucha que continuará si las administraciones siguen sin ofrecer soluciones concretas.

Por ello, desde la Plataforma Estatal de TCAE Unidos por el C1 se hace un llamamiento a todos los profesionales del colectivo y a la ciudadanía para que apoyen esta "reivindicación legítima", que, aseguran, "no solo afecta a los trabajadores, sino también a la calidad del sistema sanitario público".