Los TCAE se concentran el próximo miércoles ante las Consejerías de Sanidad para pedir el reconocimiento del subgrupo C1

Archivo - Imagen de la concentración con motivo de la huelga convocada por el colectivo de Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) en demanda de su reconocimiento profesional. A 28 de noviembre de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press - Archivo

La Plataforma Estatal de TCAE Unidos por el C1 ha convocado a los técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) de todas las comunidades autónomas a concentrarse el próximo miércoles 21 de enero de 12:00 a 13:30 horas ante las Consejerías de Sanidad de sus comunidades autónomas para exigir el reconocimiento efectivo de los profesionales en el subgrupo C1.

Según ha criticado en un comunicado, las administraciones sanitarias autonómicas siguen manteniendo a los TCAE en el subgrupo profesional C2, cuando este no se ajusta al nivel formativo, competencias ni responsabilidades reales de los profesionales. Para el colectivo, se trata de una "injusticia histórica" que impacta en sus condiciones laborales, retributivas y de desarrollo profesional.

Por ello, la plataforma ha reclamado el cumplimiento de la normativa vigente, teniendo en cuenta que la reclasificación está recogida en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, firmado en el año 2022, y también ha sido reconocida por el Ministerio de Hacienda y el de Función Pública. Asimismo, ha advertido de que se continuará con las movilizaciones hasta que se produzca este reconocimiento profesional.

Además de la reclasificación inmediata, los TCAE han demandado que esta vaya acompañada de una mejora retributiva real, acorde al subgrupo C1, a las responsabilidades y funciones reales de los técnicos. A este respecto, han pedido que su aplicación tenga lugar en todo el país y se ponga fin a la precarización encubierta.

Los sindicatos convocantes han destacado que los TCAE constituyen un colectivo esencial para el funcionamiento del sistema sanitario público, desempeñando funciones asistenciales directas en hospitales y centros de salud, con una labor que es imprescindible para garantizar la atención y los cuidados a la ciudadanía.

"Hemos estado en primera línea cuando más se nos necesitaba, y hoy seguimos siendo invisibles para quienes deciden desde los despachos", denuncia el manifiesto que se leerá durante las concentraciones del próximo miércoles. Por ello, enfatiza que los TCAE no aceptan que su profesión sea tratada "como secundaria" y reclama a las administraciones que dejen de mirar hacia otro lado.