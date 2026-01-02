La tasa de gripe cae casi a la mitad en la semana de Navidad y se sitúa en 105 casos por cada 100.000 habitantes

Archivo - Imagen de recurso de un hombre tosiendo. - POCKETLIGHT/ISTOCK - Archivo

MADRID 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Durante la primera semana de las navidades, la tasa de gripe ha disminuido un 45,7 por ciento en una semana, hasta situarse en 105 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los 193,3 casos de la semana previa, según se desprende del informe del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (SiVIRA), publicado este viernes por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).

El informe, con datos de la semana de Navidad, del 22 al 28 de diciembre, refleja que el descenso en la tasa general se corresponde con una reducción de casos en los grupos que hasta el momento habían estado más afectados. Así, los niños de uno a cuatro años se sitúan en 324 casos por 100.000 habitantes, los menores de un año en 276,7 y aquellos entre cinco y 19 años en 148,3 casos. También se han registrado descensos en la edad entre 20 y 59 años (193,9), entre 60 y 69 años (117,8), entre 70 y 79 años (182,2) y mayores de 80 años (170).

Asimismo, la tasa de infecciones respiratorias agudas (IRAs) a nivel nacional, que incluye gripe, COVID-19 y bronquitis y bronquiolitis ha descendido un 31,6 por ciento, alcanzando 573,6 casos por cada 100.000 habitantes (837,9 casos/100.000 h en la semana previa).

Este descenso es consecuencia de las infecciones por COVID-19, que se sitúan en 2,2 casos por cada 100.000 habitantes, un 42 por ciento menos que en la semana pasada. Mientras que las infecciones por bronquitis y bronquiolitis en menores de cinco años se sitúan en 362,9 casos, un 24,2 por ciento menos que en la semana previa.

El porcentaje de positividad registrado en Atención Primaria (AP) es de 41,7 por ciento para gripe (48,2% en la semana previa), 1,4 por ciento para SARS-CoV-2 (1,3% en la semana previa) y 9,1 por ciento para VRS (6,5% en la semana previa).

SITUACIÓN EN HOSPITALES

En cuanto a la situación epidemiológica en hospitales, la tasa de hospitalización por infección respiratoria aguda grave (IRAG) es de 22,9 casos por cada 100.000 habitantes, el dato se mantiene en comparación con los 22,8 casos de la semana previa. El porcentaje de positividad es de 43,2 por ciento para gripe (41,9% en la semana previa), 1,8 por ciento para SARS-CoV-2 (0,7% en la semana previa) y 13,5 por ciento para VRS (13,8% en la semana previa).

La tasa de hospitalización por gripe se sitúa en 9,9 casos por 100.000 habitante, aumentando ligeramente en comparación con la semana anterior (9,6 casos). En términos de gravedad, desde el inicio de temporada, los casos hospitalizados por gripe presentan un 19,9 por ciento de neumonía, un 4,2 por ciento de admisión en UCI y un 4,6 por ciento de letalidad.

Respecto a la COVID-19, la tasa de hospitalización es de 0,4 casos por 100.000 habitantes, por lo que aumenta frente a los 0,2 casos de hace una semana. En términos de gravedad, desde el inicio de temporada, los casos hospitalizados por COVID-19 presentan un 24,3 por ciento de neumonía, un 3,6 por ciento de admisión en UCI y un 10,3 por ciento de letalidad.

Al contrario que la gripe y la Covid, la tasa de hospitalización por VRS se mantiene en 3,1 casos por 100.000 habitantes, los mismos datos que la pasada semana. En términos de gravedad, desde el inicio de temporada, los casos hospitalizados por VRS presentan un 11,8 por ciento de neumonía, un 9,2 por ciento de admisión en UCI y un 0,8 por ciento de letalidad.

Por último, el informe recoge, según las estimaciones del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (modelo MoMo), que en la semana 52 de este año se han observado 9.070 fallecimientos en España, mientras que se esperaban 9.562.