Supervivientes de cáncer: quién tiene más riesgo de desarrollar un segundo tumor, según un estudio con más de 3 millones

Archivo - Mujer con gotero mirando por la ventana. - KATARZYNABIALASIEWICZ/ISTOCK - Archivo

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El aumento de la supervivencia al cáncer ha cambiado por completo el panorama sanitario en las últimas décadas. Cada vez más personas conviven durante años o incluso décadas después de un diagnóstico oncológico, lo que ha desplazado parte del foco médico desde el tratamiento inmediato hacia el seguimiento a largo plazo.

Este nuevo escenario ha impulsado una línea creciente de investigación centrada en la salud de los supervivientes, con el objetivo de entender mejor cómo evoluciona su riesgo global, qué factores influyen en su salud futura y cómo adaptar la atención médica a trayectorias vitales cada vez más prolongadas.

LOS PERFILES CON MAYOR VULNERABILIDAD: EDAD, SEXO Y TIPO DE TUMOR

El riesgo de desarrollar un cáncer primario posterior varía significativamente según la edad en el momento del diagnóstico inicial, el sexo y el tipo de primer cáncer, según un estudio realizado por los colabores de la Universidad de Virginia Commonwealth, (Estados Unidos) publicado en la revista de acceso abierto 'PLOS Medicine'.

Los avances en la detección y el tratamiento del cáncer han propiciado un aumento en el número de supervivientes. En Estados Unidos, se prevé que esta cifra crezca un 22% durante la próxima década, pasando de 18 millones en 2025 a más de 22 millones en 2035. Los supervivientes siguen teniendo un mayor riesgo de desarrollar nuevos cánceres primarios distintos al diagnóstico original.

Este riesgo puede verse influenciado por factores como la edad avanzada, la exposición a la radiación o la quimioterapia, y hábitos de vida como el tabaquismo, la obesidad y una mala alimentación. Comprender quiénes tienen mayor riesgo y cómo este riesgo evoluciona con el tiempo puede contribuir a diseñar estrategias de prevención y seguimiento.

Utilizando datos retrospectivos de más de 3 millones de supervivientes de cáncer en Estados Unidos, los investigadores examinaron cómo los factores demográficos y las características del cáncer se correlacionan con el riesgo de desarrollar cáncer posteriormente. Varios factores se asociaron con el desarrollo de un cáncer posterior, entre ellos la edad avanzada al momento del diagnóstico inicial y el sexo masculino. Además, los supervivientes de melanoma de pulmón, vejiga y piel presentaron un mayor riesgo de desarrollar un nuevo cáncer.

Estos hallazgos refuerzan la importancia de la atención a largo plazo para los supervivientes de cáncer y el seguimiento basado en el riesgo. Al identificar a los grupos de supervivientes con mayor riesgo, estudios como este pueden contribuir a la elaboración de estrategias de prevención personalizadas, directrices de vigilancia y planes de atención para los supervivientes, a medida que la población de supervivientes de cáncer sigue creciendo.

La primera autora, Hui Cheng, de la Universidad de la Commonwealth de Virginia, añade: "Tras analizar casi cinco décadas de datos nacionales, observamos cambios a nivel poblacional en el riesgo de desarrollar cáncer primario posteriormente, con varios grupos de supervivientes que experimentan un aumento del riesgo. Estos hallazgos pueden ayudar a diseñar estrategias de vigilancia y prevención más personalizadas".