Sumar registra en el Congreso de los Diputados una PNL para "reforzar el abordaje integral del Alzheimer en España"

Sumar registra una PNL para "reforzar el abordaje integral del Alzheimer en España" - CEAFA

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Sumar ha registrado este miércoles una Proposición No de Ley (PNL) en el Congreso de los Diputados para "reforzar el abordaje integral del Alzheimer en España", la cual ha contado con el impulso de la Confederación Española de Alzheimer y otras Demencias (CEAFA), ya que esta última ha asegurado que la misma "recoge demandas históricas del movimiento asociativo y de la comunidad científica".

"Muchas de las medidas recogidas en esta PNL responden a demandas históricas del movimiento asociativo y a los compromisos adquiridos en el marco del 'Pacto por el RECUERDO', por lo que ha llegado el momento de transformar el consenso social y científico en decisiones políticas concretas que garanticen una atención digna, equitativa y centrada en las personas y sus familias", ha insistido el director ejecutivo de esta organización, Jesús Rodrigo.

El propio Rodrigo ha estado presente en el Registro de la Cámara Baja, acompañado por el presidente de la Federación de Madrid de Alzheimer (FAFAL) y vicepresidente de la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer de Madrid (AFEAM), Luis Miguel Ballestero, y la secretaria de la primera de estas entidades y de la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer de las localidades madrileñas de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, Concepción Gómez Tejedor.

De este modo, la citada iniciativa, registrada por el portavoz adjunto de Sumar en la Comisión de Sanidad de esta institución, Rafael Cofiño, "plantea actualizar el abordaje del Alzheimer y otras demencias en España", han indicado desde CEAFA, tras lo que han explicado que "surge tras la finalización del Plan Integral (2019-2023)". En esta se exigen "medidas urgentes ante el impacto de la enfermedad en el país, donde cada año se diagnostican 40.000 nuevos casos y se proyecta superar el millón y medio de afectados en 2050", han afirmado.

A su juicio, "la falta de un censo oficial oculta la dimensión real del problema", y es que "la Sociedad Española de Neurología (SEN) advierte de que el 80 por ciento de los casos leves no están diagnosticados, provocando retrasos de hasta 18 meses en el acceso a cuidados desde los primeros síntomas". Por ello, se han mostrado agradecidos a Sumar por esta medida "en un momento especialmente sensible y relevante, coincidiendo con la evaluación de nuevas opciones terapéuticas para la enfermedad de Alzheimer por el Ministerio de Sanidad".

ACCESO "REAL" A LAS INNOVACIONES

"El momento es ahora: los avances científicos deben traducirse sin dilaciones en acceso real para los pacientes, sin barreras ni desigualdades territoriales, garantizando que estos tratamientos innovadores se incorporen con urgencia al sistema sanitario, porque cada día cuenta en la vida de las personas con Alzheimer y sus familias", ha enfatizado Rodrigo, mientras que Cofiño ha subrayado que los diagnósticos "aumentan cada día", por lo que es necesario "avanzar en medidas que refuercen la atención, el acompañamiento y la protección", así como "en el acceso equitativo a los tratamientos farmacológicos y no farmacológicos".

Así, el texto registrado, según CEAFA, "insta al Gobierno a cumplir cuatro objetivos", siendo el primero de ellos "crear un registro nacional de enfermedades neurodegenerativas". Junto a ello, es oportuno "coordinar circuitos de diagnóstico precoz entre Atención Primaria y Hospitalaria, garantizar el acceso equitativo a terapias farmacológicas y no farmacológicas y valorar la actualización de la 'Estrategia de Enfermedades Neurodegenerativas' con criterios de equidad territorial", ha explicado.

"La urgencia de esta propuesta también responde a una realidad global alarmante expuesta por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que cifra en más de 55 millones las personas que viven con demencia en el mundo, un volumen que se prevé que escale hasta los 139 millones a mediados de siglo", ha proseguido, para agregar que el Alzheimer agrupa "entre el 60 y el 70 por ciento de los diagnósticos". "El problema ha sobrepasado los límites sanitarios para convertirse en un severo desafío socioeconómico que desborda a las familias y cuidadores", ha aseverado.

Por último, y poniendo de relieve la importancia de "consolidar un consenso político que eleve la gestión de las patologías neurodegenerativas al rango de auténtica política de Estado", se ha insistido en que "la llegada de innovaciones científicas capaces de modificar el curso de la enfermedad exige una reestructuración inmediata de los servicios públicos, asegurando que el código postal de los ciudadanos no condicione su derecho a recibir un diagnóstico temprano y los mejores tratamientos disponibles".