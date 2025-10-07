Sumar asegura que envió a Redondo y PSOE su propuesta sobre el aborto el pasado viernes: "Seguimos esperando respuesta"

La portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados, Verónica Martínez, durante una rueda de prensa anterior a la Junta de Portavoces, en el Congreso de los Diputados, a 23 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados, Verónica Martínez Barbero, ha asegurado que su formación envió a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, su propuesta para blindar el derecho al aborto en la Constitución el pasado viernes, después de que el Gobierno anunciara su intención de incluirlo en la Carta Magna. "Seguimos esperando respuesta a día de hoy", ha afirmado.

Así lo ha indicado Martínez Barbero en una rueda de prensa este martes en la Cámara Baja, donde ha recordado que hace dos años ya anunciaron su intención de "trabajar para que el derecho al aborto y su reconocimiento, por tanto, de la autonomía de las mujeres quedase recogido en la Carta Magna, siguiendo el ejemplo de las francesas".

"Lo volvimos a dejar claro hace casi ocho meses cuando presentamos nuestra propuesta jurídica, concreta y detallada para que este derecho quedase recogido en la Constitución mediante la modificación del artículo 43", ha indicado, para después añadir que lo han vuelto a repetir este fin de semana tras conocer el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que el PSOE se abría a esta posibilidad.

"Por eso el mismo viernes de la semana pasada volvimos a enviar la propuesta escrita, nuestra propuesta trabajada, a la ministra de Igualdad, al Grupo Socialista. Seguimos esperando respuesta a día de hoy", ha declarado.

Martínez Barbero ha insistido en que Sumar ha trabajado "mucho" y tiene "una propuesta jurídica, concreta, detallada, razonada, negociada sobre la mesa", que "no ha recibido además la negativa por parte de ninguna de las formaciones que integran el bloque de investidura ni de las organizaciones sociales" con las que se han reunido.

"Así que permítanme que, desde aquí, les insista a nuestros socios de gobierno, a los y las diputadas del Grupo Socialista, que nuestra propuesta ya está lista. Sin perjuicio de que nos abrimos siempre a negociarla con ellas", ha dicho, al tiempo que ha llamado a "dar pasos necesarios para que el aborto se incluya lo antes posible en la Constitución". "No es el momento de anuncios que no se cumplen, con nada, pero menos aún con los derechos de las mujeres", ha dicho.

La portavoz de Sumar ha indicado al Partido Popular que "entre la ultraderecha y la mayoría social, la elección debería ser sencilla" y le ha llamado a situarse "con las mujeres, incluidas con sus propias votantes", y que se abra a participar.

Por su parte, la portavoz adjunta de Sumar, Aina Vidal, ha afirmado que les "alegró muchísimo" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "un año después, abrazara la propuesta" de Sumar. "Esperamos, por lo tanto, que la ministra de Igualdad responda por fin a la propuesta que este grupo parlamentario le hicimos y que sea con la máxima celeridad, ya que entendemos que el anuncio por parte del presidente coincide con ello y eso es un motivo de celebración", ha concluido.