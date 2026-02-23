Una spin-off del VHIR impulsa un ensayo en humanos de una terapia contra la retinopatía diabética

El equipo de D-Sight. - VHIR

BARCELONA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El spin-off D-Sight del Vall d'Hebron Instituto de Investigación (VHIR) ha impulsado el primer ensayo clínico en humanos del primer fármaco en forma de colirio para el tratamiento precoz de la retinopatía diabética, con el que también se trabaja para aplicarlo contra el glaucoma.

El ensayo, en fase I, estudiará la seguridad de la administración tópica ocular del fármaco sitagliptina en voluntarios sanos, tras "importantes avances" en el proceso regulatorio y de escalado industrial del producto, informa el VHIR en un comunicado de este lunes.

La compañía prevé iniciar el ensayo a lo largo de las próximas semanas, y completarlo a lo largo de 2026.

El jefe del grupo de Diabetes y Metabolismo del VHIR y cofundador científico de D-Sight, ha apuntado que alcanzar esta fase es fruto de "años de investigación traslacional y de la estrecha colaboración entre el VHIR y D-Sight", y que supone un paso relevante hacia el beneficio de los pacientes.

La retinopatía diabética es la complicación microvascular más común asociada a la diabetes, y la principal causa prevenible de discapacidad visual y ceguera en la población en edad laboral a nivel mundial; actualmente, no existen opciones terapéuticas para las fases más tempranas de esta patología.