El Sorteo Extraordinario de Lotería Nacional Asociación Contra el Cáncer repartirá 105 millones de euros el 11 de abril

Archivo - Investigación oncológica. - PEAKSTOCK/ISTOCK - Archivo

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Loterías y Apuestas del Estado, Jesús Huerta y el presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer y su Fundación Científica, Ramón Reyes, han presentado el Sorteo Extraordinario Asociación Española Contra el Cáncer de Lotería Nacional, que se celebrará el próximo 11 de abril y que repartirá un total de 105 millones de euros.

Esta colaboración tiene como principal objetivo mejorar la atención, el apoyo y el acompañamiento, así como continuar impulsando la investigación oncológica. El primer premio tiene una dotación de 1,5 millones de euros por serie, el segundo premio, de 300.000 euros por serie y el tercero, de 150.000 euros por serie.

Con esta colaboración, Loterías y Apuestas del Estado ha colaborado en 2025 con una aportación económica total que asciende a 3,3 millones de euros, destinados a ofrecer servicios sociales a pacientes con cáncer y sus familias, así como a cinco proyectos de investigación.

Estos programas sociales han ayudado a un total de 10.144 personas afectadas por el cáncer, entre las que se incluyen pacientes y familiares. De ellas, 8.367 recibieron servicios de atención social y 1.777, apoyo en residencias y pisos de acogida.

PROGRAMAS SOCIALES

La atención social integra la cobertura de "necesidades básicas" de aquellas personas que se encuentran en riesgo de exclusión social, económica y psicológica tras la aparición del cáncer. Al mismo tiempo, las residencias y pisos de acogida son una opción que ofrece la Asociación Española contra el Cáncer cuando el paciente "debe cambiar su residencia habitual para empezar o continuar un tratamiento oncológico".

Loterías y Apuestas del Estado destinó el año pasado más de 2,7 millones de euros a estos programas sociales, que se distribuyeron en 1.125.052 euros para los programas de atención social y 605.000 euros para cubrir necesidades relacionadas con las residencias y pisos.

JÓVENES INVESTIGADORES

La Fundación Científica de la Asociación Española contra el Cáncer también concedió el año pasado 600.000 euros en proyectos de investigación oncológica. En concreto, tres Becas Clínico Junior, destinadas a jóvenes investigadores (75.000 euros), y a dos Proyectos de Investigación (525.000 euros).

Uno de estos proyectos de investigación, dirigido por el doctor Isidro Sánchez, está centrado en la leucemia linfoblástica aguda infantil, la forma de cáncer más común en niños. En él, estudia el microambiente celular e identifica posibles dianas terapéuticas en el sistema inmunológico innato.

El otro proyecto de investigación oncológica, liderado por la doctora María Reig, estudia el avance en el tratamiento del cáncer de hígado, estudiando el microbioma como nueva estrategia para potenciar la inmunoterapia.

En este sentido, las Becas Clínico Junior tienen como objetivo conceder ayudas económicas a profesionales médicos en su etapa de residentes o en sus primeros años de especialidad para el desarrollo de un proyecto de investigación en el entorno clínico.