Sociedades científicas y pacientes piden reconsiderar la no financiación de fármacos contra el Alzheimer

Archivo - Imagen de recurso de un cerebro. - HAYDENBIRD/ISTOCK - Archivo

MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Sociedades científicas y organizaciones de pacientes han firmado un documento en el que muestran su "profunda decepción" por la decisión de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM) de no financiar fármacos capaces de modificar el curso de la enfermedad de Alzheimer y solicitan que sea reconsiderada.

Así, la Confederación Española de Alzheimer y Otras Demencias (CEAFA), la Fundación CIEN, la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), la Sociedad Española de Neurología (SEN), la Sociedad Española de Psicogeriatría (SEPG) y la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (SEPSM) se han unido para rechazar esta decisión.

Las entidades explican que actualmente se dispone de tratamientos autorizados por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) que ralentizan la progresión de la enfermedad en un grupo concreto de pacientes y que representan un avance "veraz" y "significativo" en una enfermedad en la que, durante décadas, únicamente se han podido ofrecer tratamientos sintomáticos. "Años de esperanza compartida entre pacientes, familias, profesionales, investigadores y administraciones merecen una fundada oportunidad", añaden.

Según exponen, algunos de los argumentos para este rechazo se han basado en la evidencia científica, pero "esta debería analizarse con rigor y en su conjunto", agregan. Además, afirman que la reciente revisión publicada por 'Cochrane' constituye una aportación científica de valor y debe formar parte del debate. "No puede interpretarse de forma aislada ni convertirse en el único argumento para cuestionar unos tratamientos que ya han superado un proceso evaluatorio completo", resaltan.

En este contexto, subrayan que el consenso científico actual no plantea un uso indiscriminado de estas terapias, sino "exactamente lo contrario": una selección estricta de los pacientes, protocolos homogéneos, seguimiento especializado e información transparente.

Así, indican que su beneficio es modesto y sus riesgos son conocidos, pero afirman que no existe ninguna otra alternativa en esa área y, para muchas personas, lograr unos meses adicionales de autonomía, de capacidad funcional o de vida independiente "pueden tener un valor incalculable". "Los pacientes adultos, informados y responsables quieren tener la oportunidad de decidir libremente, con conocimiento de causa, si desean acceder a esta opción terapéutica", destacan.

En este mismo sentido, indican que las propias sociedades científicas han defendido que la respuesta no debe ser limitar estas terapias, sino incorporarlas de forma ordenada y consideran que la llegada de estos tratamientos representa también una oportunidad para fortalecer las unidades de memoria, mejorar el diagnóstico precoz, consolidar equipos multidisciplinares y seguir modernizando la atención al Alzheimer.

"Las diferencias en el grado de preparación del sistema sanitario no deberían resolverse limitando el acceso de estos tratamientos a quienes podrían beneficiarse de ellos, sino acelerando la preparación allí donde todavía existen carencias", declaran.

Para las sociedades, la decisión de no financiación genera, además, una "profunda desigualdad". "Mientras quienes puedan asumir el coste del tratamiento en el ámbito privado tendrán la posibilidad de acceder a ella, quienes dependan exclusivamente del Sistema Nacional de Salud quedarán excluidos", argumentan.

Por último, recalcan que "nunca se ha afirmado que estos tratamientos sean la solución definitiva al Alzheimer, ni se ha defendido un acceso indiscriminado". Por ello, defienden que las personas que cumplan los criterios clínicos puedan acceder a ellos en condiciones de equidad y con la información necesaria para decidir libremente junto a sus profesionales sanitarios.

Por todo ello, las entidades firmantes solicitan que se reconsidere la decisión de no financiar estos tratamientos y que se tomen las medidas necesarias para lograr su acceso. "Las personas con Alzheimer, sus familias y sus clínicos llevan demasiado tiempo esperando una oportunidad que, aunque limitada, es real. No podemos permitirnos el lujo de renunciar a ella", finalizan.