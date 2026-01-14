La Sociedad de Medicina Preventiva rechaza la propuesta de creación de la especialidad de enfermedades infecciosas

Archivo - Paciente atendido por profesionales sanitarios en su habitación de un hospital. - MORSA IMAGES/ISTOCK - Archivo

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública y Gestión Sanitaria (SEMPSPGS) ha expresado este miércoles su rechazo a la propuesta de creación de una nueva especialidad médica de enfermedades infecciosas, argumentando que "no es la respuesta más adecuada a los retos actuales y futuros en este ámbito" y que "no aportaría valor añadido real al actual modelo sanitario español".

La SEMPSPGS ha desarrollado su posicionamiento en un comunicado en el que dice reconocer plenamente la relevancia creciente de las enfermedades infecciosas en la práctica clínica, la salud pública y la gestión sanitaria, así como la necesidad de seguir fortaleciendo la capacidad del sistema para su prevención, diagnóstico, tratamiento y control.

Sin embargo, asegura que las especialidades de medicina interna, microbiología clínica, medicina preventiva y salud pública, junto a los ámbitos asistenciales de pediatría, cuidados intensivos, hematología y hemoterapia, cirugía, antestesiología y reanimación, y Atención Primaria cubren "sólidamente" la atención a las enfermedades infecciosas en España. "Este modelo ha demostrado eficacia, eficiencia y capacidad de respuesta, tanto en la práctica ordinaria como en situaciones de crisis sanitarias recientes", afirma.

En este sentido, advierte de que la creación de una especialidad de enfermedades infecciosas favorecería la atomización y fragmentación del sistema, lo que podría conllevar pérdida de continuidad asistencial, aumento de la multiconsulta y deterioro de la atención a pacientes complejos.

En paralelo, considera que tendría un impacto negativo en recursos humanos y agravaría los déficits de profesionales en medicina interna y preventiva, pues muchos profesionales actualmente formados y comprometidos con la atención a las infecciones podrían verse desplazados o incentivados a cambiar de itinerario profesional.

Además de estos argumentos, la sociedad apunta al incremento de costes estructurales derivados de la necesidad de nuevas estructuras organizativas, nuevas plazas formativas y nuevos dispositivos asistenciales. Asimismo, señala que, teniendo en cuenta que las competencias que contemplaría esta especialidad ya están reguladas y ejercidas por otras se generarían conflictos legales y corporativos.

ALTERNATIVA

La Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública y Gestión Sanitaria subraya que el futuro de la atención a las enfermedades infecciosas pasa por reforzar la formación, la coordinación y la integración, no por multiplicar especialidades.

Así, defiende que la vía "más eficiente y sostenible" consiste en potenciar la capacitación específica en enfermedades infecciosas dentro de las especialidades existentes, desarrollar áreas de capacitación específica (ACE), itinerarios formativos avanzados y sistemas de acreditación profesional e impulsar modelos multidisciplinares estables, que integren clínica, microbiología, prevención y gestión.

Junto a estas tres propuestas añade otra dirigida a fortalecer la formación reglada en Medicina Preventiva y Salud Pública, garantizando competencias avanzadas en vigilancia epidemiológica, control de infecciones, resistencias antimicrobianas y preparación frente a emergencias sanitarias.

"Apostamos por un sistema fuerte, cohesionado y orientado a la eficiencia clínica y poblacional. La SEMPSPGS reitera su compromiso con la mejora continua del Sistema Nacional de Salud y con un modelo de atención a las enfermedades infecciosas basado en la excelencia profesional, la cooperación interdisciplinar y la responsabilidad institucional", finaliza.