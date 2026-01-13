La Sociedad Española Multidisciplinar del Dolor lanza un nuevo proyecto para abordar el dolor en las zonas rurales

Archivo - Médico examina la espalda a un paciente mayor con dolor. - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / GILAXIA - Archivo

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española Multidisciplinar del Dolor (SEMDOR) ha puesto en marcha SEMDOR Rural, un nuevo proyecto creado para luchar contra la brecha territorial en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del dolor en el medio rural.

Esta iniciativa va dirigida a profesionales sanitarios y a pacientes o cuidadores que se encuentren en las comarcas menos pobladas, y tiene el objetivo de combinar formación acreditable, coordinación asistencial y apoyo comunitario para que un código postal no determine las posibilidades de aliviar el dolor.

El vicepresidente de SEMDOR y responsable del Proyecto SEMDOR Rural, el doctor Pedro Juan Ibor Vidal, ha explicado que su conectividad llega a casi todo el territorio español para poder llegar a profesionales y pacientes. "Nuestro gen es la multidisciplinariedad; vamos a adaptarnos a cada realidad rural y a apoyarnos en la digitalización", ha defendido. Para ello contarán con la ayuda de agentes del territorio, como Vivaces y la Sociedad Española de Farmacia Rural (SEFAR).

En España, cerca del 16 por ciento de la población vive en municipios rurales, entorno a 7,5 millones de ciudadanos. En estas áreas, alrededor del 27 por ciento de la población tiene 65 años o más, grupo social en el que el dolor crónico tiene especial prevalencia. Además, después de la pandemia más de la mitad de los que sufrían dolor han empeorado sus síntomas.

Por todo ello, SEMDOR Rural prioriza una formación situada e híbrida con talleres prácticos comarcales y un itinerario online acreditable con conferencias y discursos por Internet. Así, podrán facilitar las consultas y teleconsultas con las unidades del dolor y construir, de esta forma, una red activa de referentes rurales. Un médico rural y vocal de SEMDOR, el doctor Antonio Alcántara Montero, ha reivindicado que muchos doctores viven en entornos rurales y tienen dificultades para desplazarse a las actividades formativas que se suelen concentrar en las grandes ciudades. "SEMDOR Rural puede aportar formación útil y accesible y, con ello, mejorar la atención a los pacientes con dolor crónico", ha añadido.

Las farmacias rurales son la puerta de entrada al sistema sanitario, por lo que son un aliado estratégico por su alcance y cercanía. Elena Amaro López, de SEFAR, ha subrayado que las farmacias tienen un papel imprescindible en la educación en dolor, la detección de síntomas y la adherencia. Por este motivo, que toda la población tenga acceso a una farmacia a menos de 15 minutos es un "activo clave".

En cuanto al desarrollo territorial, Pablo Maderuelo, de Vivaces, ha apuntado a la dimensión social del asunto. "Necesitamos cambiar la narrativa de lo rural y hablar en positivo. Si acercamos servicios, vivienda, bienestar y ocio, la gente se queda; y en ese bienestar, atender el dolor es clave", ha concluido.