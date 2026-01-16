La Sociedad Española de Directivos de la Salud pone en marcha un proyecto para abordar la gestión sanitaria

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Asesor de la Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA) ha puesto en marcha el proyecto editorial 'SEDISA: Legado y Horizonte para la Gestión Sanitaria', una obra que, desde una perspectiva integral, recoge el pasado y la evolución histórica, analiza el presente y proyecto el futuro de la gestión sanitaria en España.

En esta iniciativa colaboran tanto SEDISA como la Fundación SEDISA, que quieren consolidar ambos legados institucionales y reconocer la labor de los profesionales que han contribuido al desarrollo y han ofrecido nuevas salidas para las próximas generaciones de directivos sanitarios.

Este proyecto ahonda en los orígenes de la gestión sanitaria y en el nacimiento y la trayectoria de SEDISA. Para culminar con esta idea, realizarán una reflexión estratégica sobre los grandes desafíos del sistema sanitario, como lo son la sostenibilidad, la transformación digital, el liderazgo adaptativo y las nuevas competencias directivas.

El presidente del Consejo Asesor de SEDISA, Mariano Guerrero, ha explicado que este proyecto supone "un ejercicio de responsabilidad institucional y generacional" y que "aporta una visión estratégica imprescindible para afrontar los retos que ya están sobre la mesa y los que vendrán". Por su lado, el presidente de SEDISA, José Soto Bonel, ha declarado que esta obra "reconoce lo construido, pone en valor a las personas que lo hicieron posible y refuerza el papel del directivo de la salud como figura clave para la sostenibilidad y la calidad del sistema sanitario".

El presidente de la Fundación SEDISA, Joaquín Estévez Lucas, ha subrayado la dimensión formativa y de proyección futura del proyecto. "Este trabajo conecta directamente el compromiso de Fundación SEDISA con la formación, el conocimiento y la profesionalización", ha asegurado.

Este proyecto se desarrollará de forma progresiva en diferentes fases que combinarán la reflexión estratégica, la participación de expertos y una difusión de contenidos. La primera de ellas define los ejes temáticos y estratégicos de la obra, analizando el pasado de la gestión sanitaria y la evolución del modelo asistencial. Este proceso se llevará a cabo mediante entrevistas personalizadas con los miembros del Consejo Asesor y los presidentes de SEDISA y Fundación SEDISA.

La segunda fase se centrará en la identificación y convocatoria de profesionales de referencia en la gestión sanitaria, en los que se ha citado a miembros fundadores, expresidentes de SEDISA, socios de honor y líderes relevantes que tengan experiencia dentro del sector para contar con una visión plural. Posteriormente, se comenzará con la elaboración de artículos de opinión y entrevistas en profundidad que se irán difundiendo mediante los canales de comunicación de SEDISA para promover el conocimiento, el debate y la implicación de la comunidad profesional.

Para contar con un público más amplio, se desarrollarán video-entrevistas breves con los participantes. Al final del proyecto, todo el material que se haya generado se integrará dentro de una publicación editorial final. Esta versión definitiva servirá como un documento de referencia de memoria histórica, de análisis estratégico y de visión del futuro.

SEDISA y Fundación SEDISA, de esta forma, reafirman su compromiso con la excelencia, el liderazgo y la mejora de la gestión sanitaria, creando un fuerte vínculo entre "el legado construido y los horizontes que marcarán el futuro del sistema de salud".