La Sociedad de Enfermería Oncológica reclama a Sanidad la creación de un diploma de acreditación avanzada

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MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Enfermería Oncológica (SEEO) ha mantenido una reunión con el Ministerio de Sanidad en la que ha presentado el Marco de Competencias de la Enfermera Oncológica y ha instado a avanzar en la creación de un diploma de acreditación avanzada que reconozca este área de especialización.

El encuentro tuvo lugar la semana pasada con los responsables del Gabinete de la Secretaría de Estado de Sanidad y, en representación de la SEEO, acudieron su presidenta, Ángeles Peñuelas; la vocal Mª Dolores Pérez y la cordinadora del grupo de trabajo de Roles y Competencias, Nuria Doménech.

En cuanto a la creación del diploma de acreditación avanzada, la SEEO destacó que su desarrollo permitiría visibilizar el papel clave de las enfermeras oncológicas dentro de los equipos multidisciplinares, así como impulsar la formación especializada y la excelencia en la atención a los pacientes oncológicos y sus familias.

Las responsables de la Junta de la SEEO también expusieron la relevancia del documento marco, que define de forma estructurada las competencias profesionales, conocimientos y habilidades necesarias para el ejercicio especializado de la enfermería oncológica.

Con él, la SEEO busca contribuir a la mejora de la calidad asistencial, reforzar la seguridad del paciente y garantizar una atención integral basada en la evidencia científica a las personas con cáncer.

Desde la sociedad científica han valorado positivamente este primer contacto institucional, que consideran que se desarrolló en un clima de diálogo constructivo, y han expresado su confianza en seguir avanzando junto a Sanidad en el reconocimiento de las competencias avanzadas.