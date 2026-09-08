Socidrogalcohol y Visual TEAF reclaman una prevención del TEAF que implique a toda la sociedad

Archivo - Mujer embarazada, consumo de alcohol - ANTONIO_DIAZ/ ISTOCK - Archivo

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Socidrogalcohol y la Fundación Visual TEAF han reclamado una prevención de los trastornos del espectro alcohólico fetal (TEAF) que implique al conjunto de la sociedad y han subrayado la importancia de generar entornos en los que no consumir alcohol sea una opción "fácil, respetada y libre de presiones".

Con motivo del Día Mundial de los Trastornos del Espectro Alcohólico Fetal, que se celebra este 9 de septiembre, ambas entidades han recordado que las primeras semanas del embarazo pueden transcurrir antes de que la mujer conozca su gestación, por lo que consideran que la prevención no puede recaer exclusivamente sobre las mujeres.

Los TEAF son consecuencia de la exposición prenatal al alcohol y pueden provocar alteraciones físicas, cognitivas, conductuales y adaptativas a lo largo de la vida. Ante esta realidad, Socidrogalcohol y Visual TEAF han defendido la necesidad de reforzar la información y la prevención y de revisar el papel del conjunto de la sociedad en una cultura en la que el consumo de alcohol está ampliamente normalizado.

"La prevención no puede limitarse a trasladar un mensaje individual a las mujeres sobre lo que deben o no deben hacer durante el embarazo. También implica preguntarnos qué podemos hacer como sociedad para que una persona pueda decidir no beber sin tener que dar explicaciones, sin recibir insistencias y sin sentirse fuera del grupo", asegura Maite Cortés, vicepresidenta de Socidrogalcohol.

En este sentido, ambas organizaciones han destacado el papel que pueden desempeñar parejas, amistades, familiares, compañeros y grupos sociales para reducir la presión asociada al consumo de alcohol. Entre las medidas propuestas figuran evitar insistir para que una persona beba, ofrecer alternativas, normalizar los espacios de ocio sin alcohol y respetar la decisión de no consumir.