El SMU convoca concentraciones y manifestaciones durante la huelga médica del 16 al 27 de noviembre

Archivo - Imagen de archivo de unos médicos en una manifestación. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médicos Unidos (SMU) ha anunciado un calendario de movilizaciones durante la huelga médica nacional y autonómica, convocada del 16 al 27 de noviembre, que incluirá concentraciones a las puertas de los centros sanitarios y manifestaciones en distintas ciudades para dar visibilidad a las reivindicaciones del colectivo médico.

Las manifestaciones tendrán lugar de forma simultánea en todas las comunidades autónomas el día 19 de noviembre a las 18.00 horas, excepto en la Comunidad Valenciana que será un día antes, el 18 de noviembre.

La convocatoria reclama la aprobación de un Estatuto del Médico que establezca una base común de condiciones profesionales en toda España y reconozca las particularidades del ejercicio médico. Junto al Estatuto, el sindicato exige al Gobierno una financiación extraordinaria y finalista que permita hacer efectivas las mejoras.

La movilización también pide a las comunidades autónomas medidas inmediatas mientras se tramita y aplica la norma estatal, entre ellas mesas específicas de negociación para la profesión médica, la implantación de la jornada de 35 horas allí donde todavía no exista y unas plantillas suficientes para cubrir las necesidades asistenciales "sin recurrir de forma sistemática al sobresfuerzo de los facultativos", añade.

La huelga pretende conectar las reivindicaciones nacionales con las movilizaciones que se desarrollen en cada territorio. SMU señala que no plantea sustituir los conflictos autonómicos, sino coordinar ambas dimensiones para reforzar la capacidad negociadora de los médicos y defender simultáneamente las demandas propias de cada servicio de salud y las que afectan al conjunto de la profesión.

El sindicato sostiene que la movilización debe servir para alcanzar compromisos concretos y evitar que el conflicto se prolongue.