El SMA niega haber retomado las negociaciones con el ministerio de Sanidad: "La comunicación permanece paralizada"

Manifestación convocada por el Sindicato Médico Andaluz en Huelga en imagen de archivo. - Álex Zea - Europa Press

SEVILLA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico Andaluz (SMA) ha trasladado al colectivo médico y facultativo un "mensaje claro" de cara a la próxima convocatoria de huelga de medicina nacional del 16 al 20 de marzo, donde ha señalado en relación a la reanudación del diálogo con el ministerio de Sanidad que "no se ha producido una nueva reunión entre ambas partes y que, en este momento, la comunicación con el ministerio permanece completamente paralizada".

En este sentido, según han señalado en un comunicado este jueves, el sindicato ha subrayado que los distintos partidos políticos han manifestado su posicionamiento respecto a las reivindicaciones del colectivo. Ante esto, han lamentado que "la mayoría de ellos no respalde nuestras demandas y ninguna de las instituciones del Estado ni de las administraciones autonómicas ha mostrado hasta ahora un apoyo claro a nuestras reivindicaciones".

"Ni el Ministerio de Sanidad, ni el Congreso de los Diputados, ni el Senado, ni las comunidades autónomas han asumido las reformas necesarias para abordar la situación que atraviesa el colectivo médico", ha añadido.

Por ello, ha continuado, los profesionales "nos vemos obligados" a continuar con las movilizaciones en defensa de "nuestras condiciones laborales y de la calidad del sistema sanitario".

Ante este escenario, el Sindicato Médico Andaluz ha hecho un llamamiento a "todo el colectivo médico y facultativo" para mantener la movilización y participar activamente en la semana de huelga convocada, con el objetivo de que "vuelva a ser un éxito y de que nuestras reivindicaciones sigan teniendo visibilidad".

Asimismo, el SMA ha convocado a todos los médicos y facultativos de Andalucía a participar en una "gran manifestación" en Sevilla el miércoles 18 de marzo, a las 11,30 horas, que partirá desde el Palacio de San Telmo y se dirigirá hasta la Subdelegación del Gobierno.

Con esta movilización "queremos visibilizar que la situación que atraviesa la profesión médica es responsabilidad de todas las administraciones implicadas, tanto del Estado y el ministerio de Sanidad como de la Junta de Andalucía y su Consejería de Salud".

El Sindicato Médico Andaluz ha animado a todos los profesionales a "participar masivamente" en esta jornada de movilización, "con el convencimiento de que solo mediante la unidad del colectivo podremos avanzar hacia los cambios necesarios para dignificar la profesión médica y garantizar una sanidad pública de calidad".