El SMA apoya la convocatoria de huelga del 28 de octubre y mantiene que el acuerdo con la Junta está "vigente"

Archivo - Manifestación en Sevilla convocada por el Sindicato Médico Andaluz (SMA) en rechazo del Estatuto Marco que impulsa el Ministerio de Sanidad. Imagen de archivo. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico Andaluz (SMA) apoya la decisión aprobada este viernes por el Comité de Huelga médico de convocar paros indefinidos desde el 28 de octubre en toda España para expresar su rechazo al Proyecto de Ley del Estatuto Marco y demandar una norma propia para el colectivo médico y facultativo.

Así lo han acordado la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA).

El presidente del SMA, Rafael Ojeda, ha explicado en declaraciones a Europa Press que esta decisión del sindicato no supone un "incumplimiento" del acuerdo firmado con el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, el pasado mes de julio para mejorar las retribuciones salariales de los médicos.

"Hasta el 28 de octubre, para nosotros está vigente", ha subrayado Ojeda, que aclara que la huelga no es sólo por mejorar las condiciones laborales sino que su reclamación principal es la de un Estatuto Marco propio para los médicos de forma que las relaciones de estos profesionales con la Administración sea "bilateral" y no multisectorial.

Para la firma del acuerdo de julio con el Gobierno andaluz, "la condición imprescindible para la Junta" era la firma de una cláusula, explica Ojeda, por la que los médicos no irían a la huelga que en el ámbito estatal se anunciaba para la vuelta de las vacaciones. Ahora, el SMA se suma a la convocatoria del 28 de octubre de paros indefinidos porque "no podemos renunciar" al Estatuto Marco propio. La "provocación" del Ministerio de aprobarlo en Consejo de Ministros "obliga a una respuesta".

Esta decisión del SMA de apoyar la huelga indefinida llegado el 28 de octubre sin acuerdo entre sindicatos médicos y Gobierno central sobre un Estatuto Marco propio ha sido trasladada a la Consejería de Sanidad porque "la relación es muy buena" con el departamento de Antonio Sanz.

El Comité de Huelga ha criticado "el empecinamiento del Ministerio de Sanidad en seguir adelante con un Estatuto Marco que cuenta con el rechazo de médicos y facultativos, ignorando meses de huelgas, movilizaciones y reiterados intentos de alcanzar una negociación real". Estas nuevas movilizaciones, que tendrán carácter indefinido, se suman a los paros que tuvieron lugar en la primera mitad del año, que entonces se limitaron a una semana al mes entre febrero y junio. Estos paros en Andalucía costaron 250 millones de euros y un millón y medio de actos médicos suspendidos.