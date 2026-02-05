Los sindicatos médicos responden a Mónica García y defienden la huelga como última opción para lograr un Estatuto propio

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos médicos del Comité de Huelga han defendido la huelga nacional indefinida convocada para los próximos meses como último recurso para lograr un Estatuto Marco propio, tras recibir este jueves una carta de la ministra de Sanidad, Mónica García, que les emplaza a alcanzarlo mediante iniciativas parlamentarias.

"El Comité de Huelga quiere insistir una vez más en que la huelga nacional indefinida convocada para los próximos meses es la última opción de los representantes sindicales después de numerosas llamadas de atención para llegar a acuerdos que han sido ignoradas", reprochan las organizaciones en una nota de prensa.

CESM, SMA, MC, AMYTS, SME y O'MEGA han agradecido García su respuesta tras "numerosos intentos de diálogo" planteados en los últimos meses en la búsqueda de una solución al conflicto que mantiene el Ministerio con los representantes de médicos y facultativos.

En la misiva, la ministra recuerda que ya se ha firmado un acuerdo con los sindicatos del Ámbito para modificar el Estatuto Marco y que el texto seguirá su tramitación parlamentaria, exponiendo al Comité cuáles son el resto de opciones que permite el sistema democrático para poder obtener un estatuto propio del médico y el facultativo, una de las principales reivindicaciones de los sindicatos profesionales aunados en este Comité.

García señala que, pese a respetar el derecho a la huelga, este ejercicio legal supone un impacto sobre la ciudadanía con un perjuicio para pacientes y funcionamiento del sistema, ya que afecta al normal desarrollo de la atención sanitaria.

En este contexto, los sindicatos subrayan que han acudido a decenas de reuniones con el Ministerio, han mantenido encuentros con responsables de los grupos parlamentarios del Congreso, han comparecido en el Senado, y se han convocado huelgas dentro de las competencias autonómicas y negociado con sus sistemas de salud -intentándolo también con Ingesa, responsable de la sanidad en Ceuta y Melilla-.

"En última instancia, se ha convocado una huelga nacional que ha facilitado que todos los profesionales del territorio nacional hayan salido de manera unida a la calle para mostrar el rechazo a la norma ministerial reclamando cuestiones como una clasificación adecuada o que la jornada compute en su totalidad", apuntan.

Asimismo, insisten en que la firma del borrador de esa norma en el Ámbito de Negociación con el resto de sindicatos ha demostrado que el peso del colectivo médico y facultativo "resulta anecdótico", por lo que consideran imprescindible una interlocución directa que "permita abordar las especiales condiciones formativas, de responsabilidad y desempeño laboral del colectivo sin que cualquier demanda se enrede en una maraña competencial en la que finalmente todo queda igual".

El Comité ha pedido disculpas a la ciudadanía por las molestias que estos paros puedan generar, pero asegura que su objetivo es mejorar las condiciones laborales de los profesionales, de manera que puedan ejercer garantizando la mejor calidad asistencial a la población.

"Los profesionales llevan años viendo empeorar su día a día con listas interminables de pacientes por falta de recursos bien dimensionados, con una sobrecarga laboral por jornadas de 24 horas que impiden la conciliación y que superan por mucho el cómputo total del resto de categorías sanitarias, con pérdidas retributivas y con trabas al libre ejercicio, lo que está provocando que muchos decidan abandonar el Sistema Nacional de Salud, y los actores implicados no están atendiendo a las demandas del colectivo para atajar el problema", denuncian las organizaciones.

Por último, el Comité de Huelga recuerda que mantiene su calendario de movilizaciones previstas, con una manifestación unitaria en Madrid el próximo 14 de febrero como previa a la primera semana de huelga nacional indefinida convocada del 16 al 20 de este mes.