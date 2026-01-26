Los sindicatos médicos rechazan el acuerdo del Estatuto Marco y mantienen las movilizaciones

Imagen de los representantes de las organizaciones sindicales. - CESM

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Huelga compuesto por los sindicatos médicos ha rechazado el acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Sanidad y los sindicatos FSS-CCOO, UGT, CSIF y SATSE sobre el anteproyecto de ley del Estatuto Marco y ha confirmado que continuará con su calendario de movilizaciones, que comenzarán el 14 de febrero con una manifestación.

Así lo ha indicado en un comunicado el Comité de Huelga, que está formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA).

Para los sindicatos médicos, el Ámbito de Negociación no ha permitido una "verdadera negociación" de las reivindicaciones sindicales de la profesión médica, puesto que "se ha sacado adelante pese a la oposición del único sindicato profesional de facultativos que se sentaba a la mesa (CESM) con una capacidad de acción prácticamente anecdótica".

Los sindicatos médicos consideran que algunas de las afirmaciones que se han hecho en la rueda de prensa de Sanidad con lo sindicatos de la Mesa del Ámbito no se ajustan a la realidad. "Como la referencia a que existe un capítulo propio en el texto dedicado a los médicos, puesto que lo que se regula de manera específica son las guardias y no las condiciones laborales de los profesionales", apuntan en el comunicado. Asimismo, subrayan que las guardias se han abordado de manera "muy insuficiente y discriminatoria" para las reclamaciones médicas y facultativas.

En este contexto, señalan que la reivindicación principal del colectivo sigue siendo la de contar con una norma propia que permita una negociación directa de "las especiales condiciones de formación, desempeño y responsabilidad" de médicos y facultativos, ya que "la reclasificación profesional aprobada no las tiene en cuenta".

Ante esta situación, el Comité de Huelga insiste en que su calendario de movilizaciones anunciado la semana pasada se mantiene intacto, animando a la profesión a mostrar su descontento, tanto en la manifestación unitaria convocada para el próximo 14 de febrero en Madrid como en las semanas de huelga nacional indefinida que se han fijado para los próximos meses.