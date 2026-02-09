Los sindicatos médicos piden una reunión urgente con los grupos del Congreso para reclamar un Estatuto propio

Archivo - Manifestación ‘Todos unidos por un objetivo común: el estatuto propio’, a 15 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Huelga Médica, formado por los sindicatos CESM, SMA, MC, AMYTS, SME y O'MEGA, ha solicitado formalmente una reunión urgente a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados para explicarles su rechazo a la reforma de Estatuto Marco impulsada por el Ministerio de Sanidad y su reivindicación de un texto propio para el colectivo médico y facultativo.

Así lo han anunciado las organizaciones a través de un comunicado en el que recuerdan la negativa "unánime" de la profesión a los borradores que ha presentado Sanidad en los últimos meses, al considerar que no atienden a las particularidades y demandas del colectivo, como su elevada responsabilidad, jornada laboral o la necesidad de un ámbito propio de negociación.

En este sentido, aseveran que España está avanzando en una dirección contraria a la de los países del entorno europeo, asegurando que la mayoría cuenta con una norma específica para los profesionales médicos y trabajan en el reconocimiento de sus derechos profesionales.

El Comité de Huelga señala que ha mantenido una constante disposición al diálogo con Sanidad, con la voluntad de alcanzar acuerdos que puedan mejorar la normativa aplicable y las condiciones laborales de los profesionales. Sin embargo, critican que ha sido el Ministerio quien ha cerrado toda opción de negociación, eliminando la interlocución con los representantes de médicos y facultativos.

En este contexto, consideran "imprescindible" poder explicar a los grupos parlamentarios los motivos de su rechazo al actual acuerdo de Estatuto Marco y su defensa de un texto propio como "herramienta esencial" para mejorar las condiciones laborales, garantizar la calidad asistencial y asegurar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Las organizaciones han reiterado su plena disposición al diálogo institucional y confían en que esta reunión con los grupos parlamentarios permita abrir una vía de trabajo real y efectiva que sitúe al médico como pieza fundamental del sistema sanitario.